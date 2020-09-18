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Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD

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Только что, после прямого эфира с третьей презентации Night City Wire, официальный твиттер Cyberpunk 2077 раскрыл системные требования предстоящего AAA-тайтла.

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Системные требования выглядят достаточно скромными по современным меркам. Польские разработчики не пройдут мимо пользователей Windows 7, добавив в игру поддержку DirectX 12 для этой системы. Для игры нужно будет выделить всего 70 ГБ свободного пространства, а для лучшего опыта рекомендуется использовать SSD.

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С процессорами и видеокартами всё выглядит несколько запутанным. Если в минимальных требованиях вопросов по процессорам не возникает, то в рекомендуемых также указаны четырёхъядерные процессоры, причём один из них - APU от АМД. Для игры понадобится видеокарта как минимум с 3 ГБ видеопамяти, а в рекомендуемых требованиях указаны видеокарты от Nvidia и AMD с 6 и 4 ГБ видеопамяти соответственно.

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Разработчики не указали, для какого разрешения составлены эти системные требования, но они выглядят весьма скромными после сообщений от инсайдеров, что на одной из живой демонстрации игры RTX 2080 Ti еле-еле вытягивала игру в FullHD и 60 fps с DLSS 2.0 и Ray Tracing.

Релиз игры состоится 19 ноября на ПК, PS4, Xbox One.

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Поляки сделали народную игру , написали бы в рекомендованных 3080 , закидали помидорами и отменили бы предзаказы . Не все же такие упоротые и бегут за 3080 по 80к в первый день
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
Павел
20:45
системные требования указаны скорее всего под разрешение 1080p. Не говоря уже о том, что игры на разных движках по-разному нагружают железо. Причём тут вообще RDR2 в разрешении 4к? И причём тут 3080? ...
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totenheim
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