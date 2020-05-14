Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже четвёртый день подряд AMD не даёт скучать её поклонникам, ненавистникам и просто проходящим мимо людям. В рамках недельного марафона в честь перезапуска сайта GPUOpen сегодня AMD делится с читателями руководством по оптимизации приложений под новую архитектуру RDNA и низкоуровневые API DirectX 12 / Vulkan.

реклама





реклама

Если кто-то не знает, RDNA - новая архитектура для видеокарт Radeon, разработанная для нового поколения эффектных и высокопроизводительных игр. RDNA пришла на замену GCN, а прошлым летом мы увидели первые в мире видеокарты серии RX 5700, созданные на базе RDNA. А до конца этого года должны появиться первые видеокарты на следующей версии, носящие названия RDNA 2. Кроме того, новая архитектура RDNA 2 будет применять в консолях нового поколения Xbox Series X / Playstation 5. Сама AMD называет RDNA "лучшей архитектурой для геймеров".

Но давайте остановимся на этих общеизвестных фактах и перейдём к сегодняшней новости. В наши дни, когда аппаратное и программное обеспечение становится всё сложнее и сложнее, оптимизировать современный real-time рендер становится труднее. ради этого даже приходится прибегать к низкоуровневым API, чтобы получить больше контроля над железом и выжать из него больше кадров в секунду. Именно поэтому AMD сегодня решает поделиться советами, подсказками и хитростями, чтобы помочь разработчикам преодолеть все эти трудности в процессе оптимизации.

реклама

В руководстве рассказывается не только про типичные вещи, типа асинхронные вычисления, управление памятью и дескрипторами, исправление сбоев и прочего, но и даёт ценные советы по оптимизации приложений под низкоуровневые API DirectX 12 и Vulkan . Этим советам стоит прислушаться, так как игры следующего поколения с потрясающей графической составляющей будут создаваться именно с помощью них.

реклама

AMD Ryzen Processor Software Optimization

Optimizing for the Radeon RDNA Architecture

From Source to ISA: A Trip Down the Shader Compiler Pipeline

A Review of GPUOpen Effects

Curing Amnesia and Other GPU Maladies with AMD Developer Tools

Radeon ProRender Full Spectrum Rendering 2.0: The Universal Rendering API

Следующим новым контентом на GPUOpen AMD должна поделиться завтра. Кроме того, завтра на сайте должны быть опубликованы по крайней мере 6 видео-презентаций, в рамках инициативы "Let`s build...". Данные презентации должны были быть показаны на GDC 2020, но так как конференция была отложена до конца лета, AMD решила поделиться этими лекциями с нами как можно раньше. Темы, которые будут завтра рассматриваться:

Если кто пропустил предыдущие новости, также можете ознакомиться с ними. Так, в понедельник AMD перезапустила сайт GPUOpen и расширила библиотеку FidelityFX. Во вторник AMD анонсировала патчи производительности для Unreal Engine, а вчера порадовала профессиональных разработчиков новыми возможностями Radeon ProRender.

реклама

Оставайтесь с нами! И будьте здоровы!