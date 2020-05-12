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На прошлой неделе сайт overclock3d.net сообщили о предстоящем перезапуске сайта GPUOpen. Этот день настал, и теперь можно ознакомиться с новой версией сайта GPUOpen, которая должна стать гораздо удобнее и понятнее для пользователей. О перезапуске сайта АМД также рассказывает и в своём блоге.

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В честь открытия сайта АМД до конца недели будет показывать и рассказывать о новом контенте, а в пятницу пройдут онлайн-доклады на мероприятии " Let`s build... ", где расскажут о разработке и оптимизации графики.

В первый день были анонсированы новые функции библиотеки FidelityFX.

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В прошлом году была выпущена первая функция FidelityFX - адаптивное улучшение детализации (CAS), улучшающая чёткость изображения с минимальными артефактами и практически не влияя на производительность.

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FidelityFX: Screen Space Reflections: собственная реализация под названием Stochastic Screen Reflections (SSSR). Обеспечивает высококачественные отражения экранного пространства с минимальным снижением производительности за счет построения теней и устранения шума с оптимизацией для архитектуры RDNA.

FidelityFX: Ambient Occlusion: собственная реализация под названием Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion (CACAO). Эффективно и в динамическом режиме происходит рассеянное освещение объекта, благодаря чему улучшается его внешний вид.

FidelityFX: HDR Mapper (HDR-преобразователь): Luminance Preserving Mapper (LPM). Функция сохранения освещенности и преобразования цветовой гаммы от AMD, позволяющая выдавать превосходный HDR-контент с широкой цветовой гаммой.

FidelityFX: Downsampler (Субдискретизатор): Single Pass Downsampler (SPD). Однопроходный и оптимизированный для архитектуры RDNA субдискретизатор на основе шейдера AMD, генерирующтй уровни MIP-текстур в режиме асинхронных вычислений, обеспечивая оптимальную производительность.

Теперь семейство FidelityFX пополнили четыре новых функций:

Обо всех функциях можно почитать на сайте. Все функции оптимизированы под архитектуру RDNA.

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В дополнение ко всему этому, АМД напомнили о библиотеках FEMFX

FEMFX - многопоточная ЦП библиотека для реализации корректной деформации материалов.

TressFX - технология реалистичной визуализации волос и меха в реальном времени. Версия 4.1 интегрирована с Unreal Engine 4.22

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