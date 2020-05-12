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AMD продолжают отмечать перезапуск сайта GPUOpen и на этот раз решили порадовать новостью о том, что всё это время они тесно сотрудничали с Epic Games и усердно работали над тем, чтобы лучше оптимизировать игровой движок Unreal Engine под графические и центральные процессоры от AMD.

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Unreal Engine на данный момент является ведущей средой разработки для игр и многого другого. Команда инженеров AMD долгое время сотрудничали с Epic Games и узнали много нового о том, как можно обеспечить дополнительную оптимизацию для игр на Unreal Engine. Было интегрировано множество различных технологий и функций в эти игры. Сегодня AMD решили поделиться руководством, чтобы разработчикам было проще добавить эти оптимизации в кодовую базу Unreal Engine. При этом AMD не дают гарантий, что все эти патчи войдут в основную ветку UE4.

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Одно из больших изменений, которое они внесли, заключается в том, как они будут распространять их патчи. С сегодняшнего дня AMD предлагает набор исправлений, ориентированных на производительность, которые разработчики могут легко применить к своей кодовой базе. Эти исправления предназначены для применения к конкретным версиям Unreal Engine и предназначены для конкретных оптимизаций производительности в игровом движке движке. Также АМД не поленились собрать руководство о том, как оптимизировать кодовую базу Unreal Engine. В этом руководстве показаны примеры предлагаемых оптимизаций, инструкции по использованию инструментов AMD и подробный пример использования одного из исправлений производительности.

В дополнение к патчам производительности, AMD также предоставляет набор исправлений, ориентированных на технологии, таких как FidelityFX, TressFX и FEMFX.

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AMD сделали хороший шаг навстречу геймерам и одному из самых популярных игровых движков. Раньше часто возникали жалобы, что игры на Unreal Engine плохо работают на аппаратном обеспечении AMD, но теперь может всё измениться.