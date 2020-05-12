AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
AMD продолжают отмечать перезапуск сайта GPUOpen и на этот раз решили порадовать новостью о том, что всё это время они тесно сотрудничали с Epic Games и усердно работали над тем, чтобы лучше оптимизировать игровой движок Unreal Engine под графические и центральные процессоры от AMD.
реклама
Unreal Engine на данный момент является ведущей средой разработки для игр и многого другого. Команда инженеров AMD долгое время сотрудничали с Epic Games и узнали много нового о том, как можно обеспечить дополнительную оптимизацию для игр на Unreal Engine. Было интегрировано множество различных технологий и функций в эти игры. Сегодня AMD решили поделиться руководством, чтобы разработчикам было проще добавить эти оптимизации в кодовую базу Unreal Engine. При этом AMD не дают гарантий, что все эти патчи войдут в основную ветку UE4.
рекламаОдно из больших изменений, которое они внесли, заключается в том, как они будут распространять их патчи. С сегодняшнего дня AMD предлагает набор исправлений, ориентированных на производительность, которые разработчики могут легко применить к своей кодовой базе. Эти исправления предназначены для применения к конкретным версиям Unreal Engine и предназначены для конкретных оптимизаций производительности в игровом движке движке. Также АМД не поленились собрать руководство о том, как оптимизировать кодовую базу Unreal Engine. В этом руководстве показаны примеры предлагаемых оптимизаций, инструкции по использованию инструментов AMD и подробный пример использования одного из исправлений производительности.
В дополнение к патчам производительности, AMD также предоставляет набор исправлений, ориентированных на технологии, таких как FidelityFX, TressFX и FEMFX.
рекламаAMD сделали хороший шаг навстречу геймерам и одному из самых популярных игровых движков. Раньше часто возникали жалобы, что игры на Unreal Engine плохо работают на аппаратном обеспечении AMD, но теперь может всё измениться.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила