AMD выпустила несколько новых инструментов для профессиональных разработчиков
В понедельник состоялся перезапуск сайта GPUOpen, и нам уже успели показать новые графические технологии и подразнить оптимизациями для Unreal Engine.
рекламаСегодня анонс немного скромнее, но зато касается профессиональных разработчиков, которые работают с Radeon ProRender.
- Radeon ProRender SDK переехал на GitHub. А сам Radeon ProRender перешёл на лицензию Apache 2.0;
- Анонсировано обновление Radeon Rays 4.0 - новая версия теперь поддерживает DirectX 12 и Vulkan! Но, к сожалению, по каким-то причинам инструмент больше не распространяется с открытым исходным кодом;
- Radeon ML - это SDK для высокопроизводительного глубокого обучения на графических процессорах. Radeon ML построен на DirectML (DirectX®12), MiOpen (OpenCL) и MPS (Metal).
рекламаС нетерпением ждём последних двух анонсов и продолжаем верить, что самое вкусное AMD для нас оставили напоследок.
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