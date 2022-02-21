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Xiaomi представит недорогие смартфоны POCO M4 Pro 4G и POCO X4 Pro 5G на MWC 2022
Цена в Европе стартует с 230 евро.
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Ровно через неделю в Барселоне стартует первая с 2019 года выставка Mobile World Congress 2022. На MWC 2022 своё мероприятие проведёт и китайская компания Xiaomi. Она покажет минимум две новинки – обе под брендом POCO. Скорое всего, глобальных версий флагманов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X мы не увидим. Зато будут показаны модели POCO M4 Pro 4G и POCO X4 Pro 4G.

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О версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения мы писали на прошлой неделе. Она будет оборудована чипсетом Snapdragon 695, выполненным по нормам 6-нанометровой технологии. В смартфоне мы увидим основную 108-мегапиксельную камеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 67-ваттной зарядкой и панелью AMOLED с частотой развёртки 120 Гц. Детальнее о смартфоне вы можете прочитать по этой ссылке.

В Xiaomi POCO M4 Pro 4G составит компанию модели POCO M4 Pro 5G. Она является глобальной версией китайского Redmi Note 11 на базе чипсета Dimensity 810. В нашем случае будет использоваться 12-нанометровая однокристальная система Helio G96.

Смартфон обзаведётся 6,43-дюймовой активной матрицей на органических светодиодах с разрешением Full HD+, вырезом под 16-мегапиксельную фронтальную камеру и частота обновления изображения 90 Гц. Во фронтальной камере модели будет использоваться трио модулей – 64 МП + 8 МП + 2 МП. Естественно, без оптической стабилизации изображения.

Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. А вот мощность быстрой зарядки по проводу будет уменьшена в сравнении с POCO X4 Pro 5G вдвое – до 33 Вт. Прочие характеристики включают чип NFC, выход под наушники и операционную систему Android 11 в составе оболочки MIUI 13.

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Стоимость Xiaomi POCO M4 Pro 4G составит 230 евро в базовой модификации памяти. Модель POCO X4 Pro 5G будет стоить чуть более 300 евро в начальной комплектации. Презентация состоится в первый день выставки Mobile World Congress 2022, 28 февраля. В продаже обе модели появятся уже в первых числах марта нынешнего года.

#xiaomi
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