Цена в Европе стартует с 230 евро.

Ровно через неделю в Барселоне стартует первая с 2019 года выставка Mobile World Congress 2022. На MWC 2022 своё мероприятие проведёт и китайская компания Xiaomi. Она покажет минимум две новинки – обе под брендом POCO. Скорое всего, глобальных версий флагманов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X мы не увидим. Зато будут показаны модели POCO M4 Pro 4G и POCO X4 Pro 4G.

реклама

О версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения мы писали на прошлой неделе. Она будет оборудована чипсетом Snapdragon 695, выполненным по нормам 6-нанометровой технологии. В смартфоне мы увидим основную 108-мегапиксельную камеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 67-ваттной зарядкой и панелью AMOLED с частотой развёртки 120 Гц. Детальнее о смартфоне вы можете прочитать по этой ссылке.

В Xiaomi POCO M4 Pro 4G составит компанию модели POCO M4 Pro 5G. Она является глобальной версией китайского Redmi Note 11 на базе чипсета Dimensity 810. В нашем случае будет использоваться 12-нанометровая однокристальная система Helio G96.

Смартфон обзаведётся 6,43-дюймовой активной матрицей на органических светодиодах с разрешением Full HD+, вырезом под 16-мегапиксельную фронтальную камеру и частота обновления изображения 90 Гц. Во фронтальной камере модели будет использоваться трио модулей – 64 МП + 8 МП + 2 МП. Естественно, без оптической стабилизации изображения.

Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. А вот мощность быстрой зарядки по проводу будет уменьшена в сравнении с POCO X4 Pro 5G вдвое – до 33 Вт. Прочие характеристики включают чип NFC, выход под наушники и операционную систему Android 11 в составе оболочки MIUI 13.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Стоимость Xiaomi POCO M4 Pro 4G составит 230 евро в базовой модификации памяти. Модель POCO X4 Pro 5G будет стоить чуть более 300 евро в начальной комплектации. Презентация состоится в первый день выставки Mobile World Congress 2022, 28 февраля. В продаже обе модели появятся уже в первых числах марта нынешнего года.