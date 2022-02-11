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AnTuTu назвал лучшие флагманы по соотношение цены и производительности
Списки разделены на три сегмента: 470-630 долларов, 630-790 долларов и от 790 долларов/
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Авторы AnTuTu опубликовали три рейтинга производительности смартфонов с оглядкой на стоимости. Для создания рейтингов использовалась официальная рекомендованная цена в Китае. Списки разделены на три сегмента: 470-630 долларов, 630-790 долларов и от 790 долларов. Первые два включают по десять смартфонов, а для последнего набралось только восемь устройств.

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Начнём с категории от 470 долларов до 630 долларов. В ней лидерскую позицию занял флагман нового поколения Xiaomi 12 на процессоре Snapdragon 8 Gen1. Вслед за ним расположился iQOO 9 с той же однокристальной системой на борту.

Xiaomi Redmi K40 Pro на Snapdragon 888 смог занять третье место, ненамного обойдя двух ближайших конкурентов. Ими оказались OnePlus 9RT, который всё никак не доедет до европейского рынка, и iQOO 8. Оба оборудованы 5-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 888.

Два смартфона Xiaomi открывают вторую пятёрку. Так, на шестом месте расположился доступный флагман нового поколения Xiaomi 12X на Snapdragon 870, а строчкой ниже обосновался флагман прошлого поколения Xiaomi Mi 11. Заметим, что он стоит на 30 долларов дороже, чем Xiaomi 12, но набирает в AnTuTu примерно на 20% меньше баллов в тесте производительности. Топ-10 замкнул OnePlus 9 Pro с мобильным процессором Snapdragon 888. Он пропустил вперёд дуэт OPPO Reno 6 Pro и vivo X70 на базе однокристальной 6-нанометровой системы Dimensity 1200.

В сегменте 630-790 долларов в тройке тоже оказались модели Xiaomi 12 и iQOO 9, но уже в продвинутых модификациях. Так, Xiaomi 12 Pro взял «серебро», а iQOO 9 Pro – «бронзу». Опередить их смог realme GT 2 Pro. В шаге от топ-3 остановился OnePlus 10 Pro. Все четыре флагмана несут на борту 4-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Следующий квартет смартфонов оснащается чипсетом Snapdragon 888+ с увеличенными частотами GPU и CPU – Xiaomi Black Shark 4S Pro, Nubia Red Magic 6S Pro, Xiaomi MIX 4 и iQOO 8 Pro. Топ-10 замкнули Honor Magic 3 и OPPO Find X3 Pro на обычном Snapdragon 888.

Наконец, в топ-8 смартфонов стоимостью более 790 долларов наконец-то попали модели Samsung и Huawei. Правда, в тройке их нет. Лидирует vivo X70 Pro+ на Snapdragon 888+, а преследуют его Honor Magic 3 Pro с тем же чипом и Xiaomi Mi 11 Ultra на Snapdragon 888.

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Четвёртым оказался Huawei Mate 40 Pro с фирменной однокристальной системой Kirin 9000. Huawei P50 Pro с идентичным мобильным процессором обосновался двумя местами ниже, пропустив вперёд Samsung Galaxy Note 20 Ultra. На предпоследнем месте оказался Honor Magic 3 Pro со Snapdragon 888+, а на последнем – Samsung Galaxy 21 Ultra. Заметим, что оба смартфона южнокорейской компании оборудованы SoC Snapdragon, а не Exynos.

#samsung #xiaomi #huawei #honor #oneplus #oppo #realme #vivo #antutu #iqoo
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