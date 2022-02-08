И прошивку ColorOS 12.1 с Android 12.

OPPO Find X5 Pro – главный флагманский смартфон китайской компании для глобального рынка в 2022 году. Его презентация состоится в этом квартале. Не исключено, что премьера пройдёт в рамках выставки MWC 2022 с 28 февраля по 3 марта. Но характеристики и цена модели уже известны.

реклама

Пока что в ассортименте производителя нет ни одного смартфона с железом нового поколения, и грядущая модель исправит это упущение. Она будет оборудоваться 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Программная составляющая будет включать Android 12 с прошивкой ColorOS 12.1.

В экране мы увидим панель LTPO 2.0 формата WQHD+ производства компании Samsung. Матрица AMOLED E5 компании Samsung получит поддержку частоты обновления 120 Гц, плотность точек 526 пикселей на дюйм и защиту Gorilla Glass Victus, а диагональ составит 6,7 дюйма.

В продажу OPPO Find X5 Pro поступит только в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. По крайней мере, на европейском рынке. Обойдётся такая версия примерно в 1 300 евро, в связи с чем смартфон станет одним из самых дорогих флагманов в Европе.

В основной камере мы увидим два сенсора разрешением 50 МП. Причём в обоих случаях речь идёт о матрице Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма. Они будут установлены в широкоугольной и ультра-широкоугольной камерах. Третий компонент – телеобъектив на базе 13-мегапиксельного сенсора Samsung S5K3M5 с зумом кратностью 5x. Фронтальная камера получит 32-мегапиксельный датчик Sony IMX709.

анонсы и реклама -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

В OPPO Find X5 Pro нас ждёт аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с 80-ваттной зарядкой по проводу и беспроводной подзарядкой мощностью 50 Вт. Корпус смартфона будет защищён от воды по стандарту IP68, как и подобает топовым современным флагманам. Модель получит NFC, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, стереодинамики и с поддержкой Dolby Atmos и встроенный в экран дактилоскопический датчик.