В десятку вошло семь моделей на Snapdragon 8 Gen1

Разработчики программного обеспечения AnTuTu для оценки теоретической производительности смартфонов опубликовали январский рейтинг производительности. Список примечателен тем, что в него вошли модели на базе нового 4-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1.

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В десятке оказались сразу семь флагманов с топовой однокристальной системой Qualcomm под капотом, а лидером стал iQOO 9 Pro, изображение которого в издании Motosport Edition прикреплено выше. Версия с 12 ГБ оперативной памяти набрала 102 974 пункта и возглавила рейтинг.

Всего отметку 1 000 000 баллов прошло только три смартфона из семи, хотя на презентации всех моделей производители заявляли, что их новинки без проблем набирают свыше 1 000 000 «попугаев». Преодолеть психологическую отметку также смогли iQOO (102 156 очков) и realme GT 2 Pro (1 000 641 очко), которые расположились на втором и третьем местах соответственно. Как и лидер рейтинга, они тоже оборудованы 12 ГБ оперативной памяти, что также отчасти влияет на результат.

OnePlus 10 Pro программное обеспечение присудило 993 519 пунктов, а пятёрку замыкает Xiaomi 12 Pro с 980 828 «попугаями» в своём активе. Обычный Xiaomi 12 не смог попасть даже в топ-5 и стал худшей моделью из лучших, набрав 948 664 очков. Как вы поняли, расположился флагман стоимостью менее 600 долларов на седьмом месте.

Выше себя он умудрился пропустить даже Motorola Edge X30, который является первым в мире смартфоном на базе однокристального чипа Snapdragon 8 Gen1. Результат флагмана американского бренда составил по итогам январских тестов 978 442 очка.

Замкнули топ-10 игровые смартфоны на базе мобильного чипсета Snapdragon 888+. Восьмое место осталось за Xiaomi Black Shark 4S Pro, который несколько месяцев лидировал в рейтинге. Ему присудили 879 152 «попугая». Следом идёт Nubia Red Magic 6S Pro с 853 299 очками, а последнее место занял iQOO 8 Pro с 852 371 пунктов в активе.

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Не исключено, что по итогам февральских тестов рейтинг полностью заполнят модели с однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Но для этого моделям Samsung Galaxy S22 Ultra, которые будут представлены уже завтра, 9 февраля 2022 года, нужно успеть набрать необходимое количество прогонов в AnTuTu до конца месяца.