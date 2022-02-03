Китайская компания Xiaomi в 2022 году ещё не анонсировала ни одного смартфона под брендом POCO. Совсем скоро количество моделей POCO может резко увеличиться, а одно из грядущих новинок станет Xiaomi POCO M4 Pro без поддержки сетей пятого поколения.
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Для начала напомним, что в конце минувшего года производитель представил POCO M4 Pro 5G как индийский вариант Redmi Note 11 на Dimensity 810. До сих пор смартфон продаётся исключительно в Индии, а вскоре он получит младшего брата.
Xiaomi POCO M4 Pro 4G будет нести на борту 12-нанометровую систему-на-кристалле Helio G96. Мобильный процессор имеет пиковую частоту 2,05 ГГц и будет работать в паре с 6-8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Для хранения данных пользователи получат накопитель ёмкостью 128 ГБ в максимальной модификации.
В составе основной камеры смартфона войдёт квартет оптических модулей во главе со стандартным 108-мегапиксельным. До сих пор ни один телефон бренда POCO не может похвастаться телеобъективом. Наш герой исключением тоже не станет.
В Xiaomi POCO M4 Pro 4G будет установлена Full HD+ панель диагональю около 6,5 дюйма. В её основу ляжет IPS-матрица с поддержкой повышенной частоты обновления изображения (90 Гц). Подсистема питания будет представлена аккумулятором на 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой проводной подзарядкой.
Под капотом смартфона будут установлены беспроводные контроллеры Bluetooth / Wi-Fi с модулем NFC и навигационным приёмником GPS. Модель выйдет на рынок с прошивкой MIUI 13, которая дополнит собой операционную систему Android 11. Снять блокировку можно будет с помощью бокового биометрического сенсора или 16-мегапиксельной камеры для селфи с поддержкой Face Unlock.
Стоимость Xiaomi POCO M4 Pro 4G пока что не уточняется. Версия с поддержкой сетей пятого поколения в Индии стоит около 185 долларов в базовой модификации памяти. Шансы увидеть смартфон в России есть, и их можно назвать высокими, поскольку на российском рынке успешно продаются модели минувшего поколения POCO M3 и POCO M3 Pro 5G.