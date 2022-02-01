Презентация ожидается в феврале.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Американский бренд Motorola, принадлежащий компании Lenovo, готовится выпустить на глобальном рынке смартфон флагманского уровня, который будет называться Motorola Edge 30 Pro. Его презентация состоится уже в нынешнем месяце, и не исключено, что производитель привезёт грядущую новинку в Барселону, где с 28 февраля по 3 марта будет проходить выставка Mobile World Congress 2022.

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Motorola Edge 30 Pro будет оборудован 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. В Китае уже продаётся много смартфонов с этим мобильным процессором, в то время как на глобальном рынке ещё не было представлено ни одного. Первыми могут стать модели семейства Samsung Galaxy S22, анонс которых состоится на следующей неделе.

Само 4-нанометровое изделие имеет топовый графический ускоритель Adreno 730 и восемь ядер во главе с Cortex-X2. Его пиковая частота составляет 3 ГГц. В смартфоне мобильный процессор Snapdragon 8 Gen1 будет работать в тандеме с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ в максимальной конфигурации.

Motorola Edge 30 Pro получит 6,7-дюймовую панель на органических светодиодах. Матрица будет характеризоваться частотой обновления 144 Гц, разрешением FHD+, 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3 и соответствие стандарту HDR10+.

Флагман будет оборудован двумя 50-мегапиксельными датчиками изображения с 23-мм и 13-мм объективами. Также смартфон получит 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки. Как вы поняли, смартфон останется без телеобъектива. Ключевой фишкой модели станет 60-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Прочие технические характеристики Motorola Edge 30 Pro будут включать аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч, оптический сенсор для сканирования отпечатка пальца, встроенный в дисплей, NFC, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2. Мощность быстрой зарядки составит 68 Вт. Продаваться смартфон будет с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной фирменным программным обеспечения MYOS 3.0 для глобального рынка.

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Напомним, именно компания Motorola представила первый в телефон с однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1 под капотом. Он называется Motorola Edge X30, но продаётся исключительно в Китае. Рекомендованная производителем стоимость там составляет от 500 долларов до 575 долларов в зависимости от комплектации.