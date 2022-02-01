Презентация состоится 28 февраля в 15:00 МСК.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Китайская компания Honor начала 2022 года с анонса своего дебютного сгибаемого смартфона и первого в мире на Snapdragon 8 Gen1. Модель называется Honor Magic V. Глава бренда заявил, что работники трудятся сверхурочно, пытаясь в кратчайшие сроки решить проблему дефицита.

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Несмотря на то, что в Китае новинку сложно купить по рекомендованной производителем цене, уже в этом месяце новинка будет представлена на международном рынке. Глобальная версия Honor Magic V дебютирует на выставке мобильной электроники Mobile World Congress 2022, которая стартует в последний день текущего месяца. Своё мероприятие китайская компания проведёт в Барселоне 28 февраля в 14:00 МСК.

Сгибаемый флагман оборудован основной панелью с частотой обновления 90 Гц и дополнительным дисплеем на 120 Гц. Диагональ составляет 7,9 дюйма и 6,45 дюйма соответственно. Оба экрана построены на базе матрицы на органических светодиодах.

Второй дисплей даёт возможность производителям отказываться от фронтальной камеры. В Honor Magic V, несмотря ни на что, есть сразу два фронтальных модуля. Разрешение каждого составляет 42 МП В основной камере используется три оптических модулей на 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм, 20 мм и 23 мм.

Мобильная платформа Snapdragon 8 Gen1 работает в тандеме с 12 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Вместимость встроенного флеш-модуля составляет 256 ГБ и 512 ГБ, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4750 мА*ч. Быстрая зарядка имеет мощность 66 Вт.

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Honor Magic V получит глобальную версию программного обеспечения Magic UI 6.0 с операционной системой Android 12. В Китае базовая комплектация смартфона стоит 1 570 долларов, а топовую конфигурацию оценили в 1 725 долларов. О ценах для Европы пока что никакой информации нет.