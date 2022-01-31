Китайская компания Xiaomi готовится ко второй большой презентации 2022 года. На прошлой неделе она анонсировала четыре модели семейства Redmi Note 11. Теперь на очередь обновление линейки Redmi K. Один из представителей серии на глобальном рынке выйдет как Xiaomi POCO F4 GT и станет преемником модели POCO F3 GT, которая успешно продаётся уже почти полгода.
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Смартфон попал в базу данных IMEI. Он имеет номер 21121210G. Буква G означает, что мы имеем дело с глобальной версией грядущей новинки, то есть она получит международную сборку MIUI 13. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 12.
Сердцем Xiaomi POCO F4 GT станет 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, с Prime-ядром Cortex-X2 и графическим ускорителем Adreno 730. Это будет существенный шаг вперёд в сравнении со смартфоном нынешнего поколения, в основу которого положен 6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1200.
Героя материала оснастят тройной основной камерой, разрешение которой составит 64 МП + 8 МП + 2 МП. Ни телеобъектива, ни оптической стабилизации ждать не стоит. Камера для селфи будет построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.
Как и POCO F3 GT, модель следующего поколения получит панель на органических светодиодах. Диагональ составит 6,67 дюйма, а разрешение – 1080p+. Частота обновления изображения не уточняется, но скорее всего этот показатель будет составлять 120 Гц. Прочие технические характеристики включают слот для карты microSD, боковой дактилоскопический датчик, Bluetooth 5.2, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем ёмкостью 128 ГБ в базовой модификации.
Новое поколение серии Redmi K будет представлено в феврале 2022 года. Анонс Xiaomi POCO F4 GT ожидается до конца первого квартала этого года. Стоимость базовой модификации памяти составит примерно 350 долларов.