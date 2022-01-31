Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Xiaomi POCO F4 GT получит Snapdragon 8 Gen1, камеру на 64 МП и Android 12 с прошивкой MIUI 13
Смартфон представят до конца марта.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Китайская компания Xiaomi готовится ко второй большой презентации 2022 года. На прошлой неделе она анонсировала четыре модели семейства Redmi Note 11. Теперь на очередь обновление линейки Redmi K. Один из представителей серии на глобальном рынке выйдет как Xiaomi POCO F4 GT и станет преемником модели POCO F3 GT, которая успешно продаётся уже почти полгода.

реклама

Смартфон попал в базу данных IMEI. Он имеет номер 21121210G. Буква G означает, что мы имеем дело с глобальной версией грядущей новинки, то есть она получит международную сборку MIUI 13. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 12.

Сердцем Xiaomi POCO F4 GT станет 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, с Prime-ядром Cortex-X2 и графическим ускорителем Adreno 730. Это будет существенный шаг вперёд в сравнении со смартфоном нынешнего поколения, в основу которого положен 6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1200.

Героя материала оснастят тройной основной камерой, разрешение которой составит 64 МП + 8 МП + 2 МП. Ни телеобъектива, ни оптической стабилизации ждать не стоит. Камера для селфи будет построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

Как и POCO F3 GT, модель следующего поколения получит панель на органических светодиодах. Диагональ составит 6,67 дюйма, а разрешение – 1080p+. Частота обновления изображения не уточняется, но скорее всего этот показатель будет составлять 120 Гц. Прочие технические характеристики включают слот для карты microSD, боковой дактилоскопический датчик, Bluetooth 5.2, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем ёмкостью 128 ГБ в базовой модификации.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Новое поколение серии Redmi K будет представлено в феврале 2022 года. Анонс Xiaomi POCO F4 GT ожидается до конца первого квартала этого года. Стоимость базовой модификации памяти составит примерно 350 долларов.

#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предварительный список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
Poco F4 GT появился в базе данных IMEI
Недорогие и полезные товары с AliExpress: часы Xiaomi T-Rex Pro, наушники 1MORE и другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
205
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
134
Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
36
В лабораториях Intel проводились эксперименты по разгону твердотельных накопителей
2
Radeon RX 7900 ХТ получит нейрочип, а GeForce RTX 4090 технологию ускорения Raytracing – инсайдеры
38
Илон Маск откажет в гарантийном ремонте антенны Starlink, если она была повреждена динозавром
9
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
205
Предварительный список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
1
Как избежать потерь при покупке криптовалюты – эксперт РБК рассказал о росте Биткоина до $200 000
56
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
61
Strikerz показали геймплей будущего условно-бесплатного футбольного симулятора UFL
+
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
134
Глава Valve Гейб Ньюэлл тоже ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
15
Хакеры похитили $80 млн у DeFi-платформы Qubit Finance. Компания пытается вернуть средства
3
Vice: Новый законопроект позволит правительству США вводить прямой запрет на любые криптовалютные транзакции
20
Образец Intel Core i9-12900KS заметили на китайской торговой площадке — есть результаты тестирования
16
Poco F4 GT появился в базе данных IMEI
2
Что такое туманности и зачем они нужны нашей Вселенной
5
300 топовых видеокарт Arc Alchemist будут разыграны на конкурсе Intel
7
Продажи 10-дюймовой версии Apple iPad упали сильнее всего
2

Популярные статьи

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
103
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
88
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
4
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
6
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
2
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
7
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
4
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть четвертая
2

Сейчас обсуждают

sop18
15:05
хотя славился не он сам, а ларьки около него, и радиорынок "Юнона" - вы хоть понимаете, что пишите ?!))) Рынок, ларьки, да, спекулянты - наше все у тогдашних радиолюбителей.))). Где продавали сворован...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
sop18
15:01
Только вся эта информация относится к концу 80х. Когда социализм в СССР приказал долго жить. Идет перестройка на капиталистический путь развития. Начиная с тех же кооперативов И тут внезапно стали поя...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
terenty79
15:00
А кто сказал, что у людишек в рф нет баблишка вообще? на самом деле, баблишко это всегда есть, крутятся, купи продают, подворовывают, оказывают очень нужные и незаменимые интимные услуги, просто ряд...
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
San Sanich
14:58
Хотели по тихому слить, что бы не платить за утилизацию, да не повезло, не фартануло. Пацаны к успеху шли.
Предприятие Samsung в Техасе случайно отравило местную реку отходами
Олег Владимирович
14:57
Падение с 76 до 77.6 рублей за доллар очевидно подтолкнуло людей к покупкам техники, а не массовые распродажи со скидками которые сейчас идут в магазинах, киберпонедельник или как там его.
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
Найк Лященко
14:56
Опять таблетки забыл выпить?
Биткоин начал неделю с падения, а Эфир продолжает дешеветь, снижая доходность майнинга криптовалюты
sop18
14:54
КР580ВМ80 - а ничего, что это в девичестве i8080 ? Как и весь набор микросхем 580 - это содранные интелловские микросхемы ? Как то передовая советская наука и производство нагло воровали чужое, своё к...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
Yilec
14:54
Он вроде не первый раз в интернете. Так что фсьо норм.
На торговых площадках Китая заметили NVIDIA GeForce GT 1010 с ценой 70 долларов США
Игорь Данченко
14:54
Простые Рязани тоже нормально не работали на вин 11, автор прсто не на том акцент сделал, но общий смысл от этого не поменялся. Я к примеру тоже считаю что интел и мс саботировали амд, это прекрасно в...
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
terenty79
14:53
зря ты ее жорину показал, он теперь ночи спать не будет, будет плакать и ее очень хотеть. нельзя так над человеком издеваться.
На торговых площадках Китая заметили NVIDIA GeForce GT 1010 с ценой 70 долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем