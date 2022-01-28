На рынок поставлено 1,5665 млрд смартфонов.

Аналитическая компания Counterpoint Research подвела итоги 2021 года на рынке смартфонов. Он впервые увеличился с 2017 года, когда суммарные поставки всех компаний составили 1,5665 млрд умных телефонов. С тех пор объёмы только сокращались и в 2020 году достигли 1,3312 млрд единиц.

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Все производители из топ-5 смогли нарастить поставки. В этом плане южнокорейская компания Samsung оказалась худшей из лучших. Она поставила на мировой рынок 270,7 млн смартфонов, что лишь на 6% больше, чем в течение 2020 года. Правда, это не помешало ей уверенно занимать первое место.

Однако, компания Apple точно так же уверенно сокращает разрыв. По итогам 2019 года разница между американским и южнокорейским гигантами составляла более 100 млн смартфонов в пользу второго. Через год компания из Купертино сократила отставание почти вдвое, до 54,6 млн устройств. В 2021 году Apple ещё на 18% нарастила отгрузки, в связи с чем гандикап Samsung уменьшился до 42,8 млн телефонов.

Лидером же с точки зрения годового прироста стала Xiaomi. Пекинский технологический гигант отгрузил 190,4 млн устройств, что на 31% больше, чем в прошлом году. Естественно, это рекорд для компании из Поднебесной. Отметим, что в 2016 и 2017 годах она суммарно поставила на рынок чуть более 150 млн смартфонов.

Пятёрку замыкают OPPO и vivo, отгрузившие 143,2 млн и 131,3 млн телефонов соответственно. Первая компания нарастила поставки на 28%, вторая – на 21%. Все остальные производители в общей сложности поставили 413,3 млн смартфонов (на 18% меньше, чем год назад).

Отдельно аналитики подвели итоги последнего квартала 2021 года. Тут становится понятно, за счёт чего в первую очередь Apple сократила отставание от Samsung. Купертиновский гигант лидирует с поставками 81,5 млн смартфонов за три месяца и сокращением на 1% в сравнении с последним кварталом 2020 года. Специалисты также отметили успехи Apple на домашнем рынке. Её доля в Соединённых Штатах составила 57%.

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На 8% Samsung нарастила отгрузки в последнем квартале года – с 62,5 млн до 67,2 млн телефонов. OPPO и vivo просели на 1% и 12%, а Xiaomi смогла поставить 45 млн смартфонов, то есть на 5% больше, чем с октября по декабрь 2020 года.