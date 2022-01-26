И планшет Xiaomi Pad 5 на Snapdragon 860.

Анонсированные несколько часов назад смартфоны семейства Xiaomi Redmi Note 11 стали гвоздями большой презентации китайской компании. Вместе с ним производитель представил глобальную версию прошивки MIUI 13 и опубликовал график распространения программного обеспечения.

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Большинство новых функций, которые доступны пользователям в Китае, в международной версии отсутствуют. Разработчики добавили лишь несколько новшеств, в связи с чем прошивку MIUI 13 можно считать лишь улучшенной вариацией MIUI 12.5 Enhanced, которая в свою очередь считается оптимизированным вариантом обычной оболочки MIUI 12, вышедшей примерно два года назад.

Из нового можно отметить функцию расширения оперативной памяти, повышение энергоэффективности на 10%, оптимизацию ОЗУ и ПЗУ, а также новое окно, которое позволяет быстро запускать популярные приложения. Прошивка построена на базе операционной системы Android 11 или Android 12 в зависимости от модели.

Первая волна обновления стартует на этой неделе и продлится до конца текущего квартала. Модели Xiaomi Redmi Note 11S и Redmi Note 11 получат глобальную версию прошивки MIUI 13 сразу из коробки. Версии Pro 4G и Pro 5G выйдут во второй половине февраля и тоже из коробки получат новую версию программного обеспечения.

В списке также Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Правда, некоторые владельцы этих смартфонов, которые являются членами программы Mi Pilot, в конце прошлой недели начали получать MIUI 13 Global с операционной системой Android 12.

Теперь что касается российского рынка. В рамках первой волны, помимо перечисленных выше моделей, свежую сборку программного обеспечения получат Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888, Xiaomi 11 Lite 5G NE на Snapdragon 778G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 778G, Xiaomi 11T на Dimensity 1200 Max, Xiaomi 11T Pro на Snapdragon 888, Redmi 10 на Helio G88 и Redmi Note (2021) на Helio G85.

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Глобальная версия MIUI 13 будет доступна для Xiaomi Mi 11i и Xiaomi Mi 11 Ultra, но они не продаются в России официально. В список также входят Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro, Redmi Note 10 JE, Redmi 10 Prime и Redmi Note 10 Pro Max. Они не продаются ни в Европе, ни в России. Помимо смартфонов глобальная сборка MIUI 13 станет доступна для планшетного компьютера Xiaomi Pad 5.