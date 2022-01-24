От 849 евро за базовую модификацию Galaxy S22.

На просторах всемирной паутины вновь появились европейские цены флагманских смартфонов Samsung, которые будут представлены примерно через две недели. На сей раз информацией о стоимости поделился проверенный инсайдер Роланд Квандт.

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Если верить его данным, самый доступный смартфон следующего поколения будет стоить 849 евро. За эти деньги можно будет приобрести Samsung Galaxy S22 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Версия с накопителем, вмещающим 256 ГБ при 8 ГБ ОЗУ, составит уже 899 евро.

Samsung Galaxy S22+ тоже поступит на европейский рынок в конфигурациях со 128 ГБ и 256 ГБ для хранения данных. Объём оперативки составит по 8 ГБ. Вне зависимости от комплектации версия Plus будет стоить на 200 евро дороже стандартного издания.

Оба флагмана предложат пользователям Full HD+ дисплей с развёртки обновления 120 Гц на базе матрицы Dynamic AMOLED нового поколения. В смартфонах мы увидим камеры разрешением по 50 МП и полноценные телефотомодули с 3-кратным оптическим масштабированием без потери в качестве, как в представленном около трёх недель назад Samsung Galaxy S21 FE.

Главным же флагманом нового поколения станет модель Samsung Galaxy S22 Ultra. Она обойдётся минимум в 1 249 евро. При этом базовая версия тоже будет оснащена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти, что довольно неожиданно.

Смартфон окажется одним из немногих премиальных решений 2022 года со 108-мегапиксельной стандартной камерой, тогда как в большинстве конкурентов будут использоваться сенсоры на 50 МП. Также в арсенал войдёт пара 10-мегапиксельных телеобъективов с приближением 3x и 10x без потери качества, а разрешение камеры для селфи составит 44 МП. В дисплее версии Ultra будет использовать матрица формата 3K с частотой обновления 120 Гц, а прикроет её ещё неанонсированное стекло Gorilla Glass Victus+.

Цена Samsung Galaxy S22 Ultra в стандартной комплектации составит 1 249 евро. 100 евро нужно будет доплатить за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Топовая версия, которая тоже предполагает 12 ГБ ОЗУ, но уже с накопителем ёмкостью 512 ГБ, обойдётся в 1 449 евро.

Все три флагмана южнокорейской компании нового поколения будут представлены 9 февраля 2022 года. В тот же день производитель объявит цены для российского рынка. Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra поступят на рынок с предустановленной Android 12 и надстройкой One UI 4.0.

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Флагманы будут работать на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1 или Exynos 2200. У нас будет продаваться версия на Exynos вновь. Из общего также отметим защиту от воды класса IP68, NFC, стереофонические динамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Поддержкой стилуса S Pen сможет похвастаться только версия Ultra.