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4 старых смартфона Xiaomi серии Redmi Note получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
Речь о Redmi Note 8 Pro и трёх моделях Redmi Note 9.
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Квартет смартфонов серии Redmi Note восьмого и девятого поколений получат стабильную версию программного обеспечения MIUI 13. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 11 / 12 в зависимости от модели.

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MIUI 13 будет доступна для трёх смартфонов девятого поколения, которые продаются на международном рынке. Речь о Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Все они были представлены весной 2020 года. Стандартное издание получило пластиковый корпус, 6,53-дюймовый дисплей на базе жидкокристаллической FHD+ панели и чипсет Helio G85, выполненный по технологии 12 нм. В смартфоне установлена основная камера разрешением 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП, а ёмкость встроенного аккумулятора составила 5020 мА*ч.

В Xiaomi Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro используется 8-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 720G с графическим ускорителем Adreno 618. Ёмкость комплектного аккумулятора тоже составила 5020 мА*ч. Версия Pro отличается 30-ваттной быстрой зарядкой вместо 18-ваттной.

Оба смартфона оборудованы 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с матрицей IPS LCD в основе. Разрешение фронтальных камер составляет по 16 МП. В Xiaomi Redmi Note 9 Pro установлена основная камера с модулями на 64 МП, 8 МП, 5 МП и 2 МП. В Redmi Note 9S используется 48-мегапиксельный датчик изображения.

Четвёртый старый смартфон линейки, для которого скоро станет доступна прошивка MIUI 13 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Это первая модель серии, которая может похвастаться чипом NFC, а также дебютный телефон на рынке с 64-мегапиксельной основной камерой и 12-нанометровым мобильным процессором Helio G90T.

В смартфоне установлена 6,53-дюймовая IPS-матрица FHD+ с каплевидным вырезом для 20-мегапиксельного селфи-модуля. В основной камере также есть две 2-мегапиксельные матрицы и ультра-широкоугольный 8-мегапиксельный модуль. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

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Смартфоны Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro вышли на рынок с операционной системой Android 10, то есть они получат и ОС Android 12 вместе с оболочкой MIUI 13. Для Xiaomi Redmi Note 8 Pro прошивка будет построена на Android 11, поскольку, выйдя с Android 9.0 Pie из коробки, смартфон уже получит два апдейта ОС.

#xiaomi
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