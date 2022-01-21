Роковым стал апдейт под номером v12.5.10.0.

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Китайская компания Xiaomi выпустила неудачное обновление программного обеспечения MIUI 12.5 для смартфона Redmi Note 10 Pro. Он был анонсирован весной минувшего года. Модель является самым дорогим телефоном Redmi Note в истории серии при цене 329 евро за топовую модификацию памяти.

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Проблемным оказался апдейт MIUI 12.5 с номером v12.5.10.0. Он имеет размер около 200 МБ и повышает стабильность работы системы. Десятое обновление пока что доступно только в Индии, но уже совсем скоро выйдет глобальная сборка v12.5.10.0. Актуальная европейская версия программного обеспечения – v12.5.7.0, то есть десятый апдейт придёт ещё не скоро.

Проблема коснулась фронтальной камеры. Селфи-модуль перестал работать, а при активации фронталки приложение камеры просто закрывается. Программы, в которых можно использовать фронталку, например TikTok, Instagram или мессенджеры, тоже вылетают.

Обычно в таких случаях компания Xiaomi напоминает о том, что «слышит всех пользователей и скоро выпустит обновление». Однако, на сей раз индийское представительство предложило владельцам Xiaomi Redmi Note 10 Pro посетить один из авторизованных сервисных центров, попутно похваставшись, что их в стране уже более двух тысяч.

Напомним, что в Redmi Note 10 Pro установлена фронтальная камера разрешением 16 МП. Она построена на базе матрицы типа 1/3,06 дюйма с 1-мкм пикселями. Модуль может снимать видео в форматах Full HD и HD с частотой обновления до 30 FPS (только 30 FPS) и до 120 FPS соответственно.

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В смартфоне также есть основная камера разрешением 108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП, 6,67-дюймовая панель формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц и мобильный процессор Snapdragon 732G, выполненный по технологии 8 нм. Модель получила аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, стереодинамики и защиту от воды класса IP53. Прошивка MIUI 12.5 во всех регионах построена на базе операционной системы Android 11, но уже скоро смартфону станет доступна оболочка MIUI 13 с двенадцатой ревизией «зелёного робота».