Смартфон не получит поддержку 5G.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Китайский производитель Xiaomi готовится представить в Европе смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 11. По логике, он станет преемником модели Redmi Note 10, которая вышла минувшей весной. Однако, сама компания заявляет, что новое поколение заменит на рынке смартфоны семейства Redmi Note 9.

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Сегодня мы писали о пяти моделях, которые готовятся к анонсу на глобальном рынке. Xiaomi Redmi Note 11 – одна из них. Сейчас стало известно, что она будет оборудована мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 680. Это означает, что смартфон не будет поддерживать сетей пятого поколения. Однокристальная система выполнена по нормам 6-нанометровой технологии. Она получила модемную плату 4G, ядра Kryo 265 с частотой 1,9-2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 610.

На лицевой панели смартфона расположится жидкокристаллический дисплей, построенный на базе IPS-матрицы. Диагональ составит 6,5 дюйма. Точное разрешение не указывается, но понятно, что оно будет зависеть от соотношения сторон и речь идёт о формате Full HD+. Частота обновления изображения – 90 Гц.

Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 обзаведётся тройной основной камерой, а не двойной, как вариант для китайского рынка. К главному 50-мегапиксельному и ультра-широкоугольному 8-мегапиксельному модулям прибавится 2-мегапиксельный датчик изображения для макросъёмки или анализа глубины резкости. То есть можно было спокойно оставлять двухмодульную систему.

Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составит 5000 мА*ч. Она получит быструю зарядку мощностью 33 Вт. Из остального отметим боковой сканер отпечатков пальцев, скромную защиту от воды класса IP53 и операционную систему Android 11, дополненную предустановленным программным обеспечением MIUI 13.

Презентация Xiaomi Redmi Note 11 запланирована на февраль 2022 года. Смартфон будет продаваться в трёх модификациях памяти. Базовый вариант получит 4 ГБ ОЗУ в паре с хранилищем ёмкостью 64 ГБ. Стоимость составит 250 евро. За версию с накопителем удвоенного объёма придётся отдать уже 290 евро. Что интересно, конфигурации с 6 ГБ ОЗУ предусмотрено не будет. Грядущая новинка в максимальной сборке предложит сразу 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской по цене 330 евро.

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Напомним, Xiaomi Redmi Note 10, вышедший весной 2020 года, в Европе стоил на старте продаж примерно на 50 евро дешевле. Он оборудован процессором Snapdragon 678, 60-герцевым дисплеем AMOLED и 64-мегапиксельной основной камерой. В России модель появилась по цене чуть более 20 000 рублей, то есть стоимость смартфона нового поколения ожидается на уровне 25 000 рублей.