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Xiaomi представит пять версий Redmi Note 11 для глобального рынка с прошивкой MIUI 13
Redmi Note 11 / 11S, Redmi Note 11 Pro 4G / 5G и Redmi Note 11 Pro+.
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Китайская компания Xiaomi готовится анонсировать сразу пять умных телефонов семейства Redmi Note 11. Сегодня мы писали о Redmi Note 11S. Помимо него в ближайшее время на международной арене появится ещё четыре модели.

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Все пять смартфонов серии Redmi Note одиннадцатого поколения будут работать с предустановленной прошивкой MIUI 13 в отличие от устройств для китайского рынка, которые вышли почти три месяца назад и получили MIUI 12.5 из коробки. При этом программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 11. Двенадцатая ревизия «зелёного робот» станет доступна позже и будет рассылаться «по воздуху».

О Xiaomi Redmi Note 11S можете детальнее почитать здесь. Следующая новинка – Xiaomi Redmi Note 11. Вариант для рынка Поднебесной несёт на борту чип Dimensity 810, выполненный по нормам 7-нанометровой технологии. Какая именно однокристальная система будет выбрана китайской компанией для глобальной версии смартфона, пока что не указывается нигде, но известно, что речь идёт об одной из платформ компании Qualcomm.

Ещё две новинки – Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G и Redmi Note 11 Pro 5G. Первая модель вышла в Китае на 6-нанометровом чипсете Dimensity 920. Глобальному варианту обещают однокристальную систему Qualcomm. При этом она сохранит 120-герцевый дисплей AMOLED формата Full HD+, 67-ваттную зарядку через порт USB-C и 108-мегапиксельную основную камеру.

Всё это мы увидим и в 4G-версии смартфона. При этом вариант без поддержки сотовых сетей пятого поколения обзаведётся однокристальной системой компании MediaTek. В данном случае речь идёт об одном из мобильных процессоров серии Helio G.

Наконец, последняя модификация Xiaomi Redmi Note 11 для международного рынка – это версия Pro+. Она должна оказаться копией своего китайского прообраза. Другими словами, смартфон будет комплектоваться 6-нанометровым мобильным чипом Dimensity 920, 120-герцевой панелью на органических светодиода, в то время как в состав основной камеры войдут датчики изображения разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП.

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Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ станет очередным смартфоном со 120-ваттной быстрой зарядкой. Ёмкость комплектной батареи составит 4500 мА*ч. Аккумулятор можно будет зарядить с нуля до 100% менее чем за 20 минут.

#xiaomi
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