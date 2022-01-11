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Xiaomi MIX 5 и Xiaomi MIX 5 Pro получат камеры разрешением 50 МП и 48 МП
Старшая версия получит перископ.
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Компания Xiaomi в прошлом году выпустила два смартфона серии MIX. Сначала появился Xiaomi Mi MIX FOLD, первый сгибаемый флагман производителя. Потом была представлена модель Xiaomi MIX 4, дебютный телефон компании со встроенной в дисплей фронтальной камерой.

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Сейчас производитель из Пекина работает над новым поколением флагманов. В этот раз, впервые в истории серии MIX, на рынке может появиться сразу две модели. Речь о Xiaomi MIX 5 и Xiaomi MIX 5 Pro. На просторах всемирной паутины появилась первая информация о камерах грядущих новинок.

Оба устройства получат три датчика изображения разрешением 48 МП и один 50-мегапиксельный сенсор. Последний будет установлен в основном модуле тыльной камеры. Первый из трио 48-мегапиксельных датчиков появится в ультра-широкоугольной камере, а второй – в телеобъективе. Третья 48-мегапиксельная матрица нацелена на фронтальную камеру.

Xiaomi MIX 5 и Xiaomi MIX 5 Pro получат поддержку съёмки видео в 4K UHD при 60 FPS и систему оптической стабилизации изображения. Без отличий смартфоны тоже не обойдутся. Во-первых, стандартная модель получит ультра-широкоугольную камеру с приближением 0,6x против 0,5x у версии Pro. Во-вторых, старший брат обзаведётся перископическим телеобъективом с приближением 5x без потери качества. Кратность оптического зума в стандартном издании составит 2x.

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В смартфонах мы увидим мобильный 4-нанометровый процессор Snapdragon 8 Gen1, 120-герцевый дисплей на органических светодиодах и операционную систему Android 12, дополненную оболочкой MIUI 13. Презентация Xiaomi MIX 5 и версии Pro ожидается в конце первого квартала 2022 года. О ценах пока что информации нет. Напомним, Xiaomi MIX 4 китайская компания в базовой модификации оценила в 780 долларов, но через несколько месяцев его уже продавали официально менее чем за 600 долларов.

#xiaomi
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