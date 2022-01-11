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Представлен флагман OnePlus 10 Pro на Snapdragon 8 Gen1 с камерой Hasselblad по цене от $735
Топовая модификация стоит на $20 дешевле, чем Xiaomi 12 Pro.
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Как и было запланировано, утром 11 января 2022 года компания OnePlus презентовала свой первый смартфон флагманского уровня нового поколения. Новинка называется OnePlus 10 Pro. Ожидаемо версии без приставки Pro представлено не было. Она может появиться ближе ко второму кварталу 2022 года.

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Герой заметки оснащается экраном LTPO 2.0. Это матрица производства Samsung, которую мы увидим во многих смартфонах 2022 года. Панель на органических светодиодах имеет разрешение WQHD+ и диагональ 6,7 дюйма. Производитель заявляет, что частота обновления изображения варьируется в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц. При этом на экране блокировки в режиме Always-On частота развёртки падает до 1 Гц. Таким не может похвастаться ни один смартфон в мире. Вариативная частота обновления картинки в зависимости от отображаемого контента снижает энергопотребление.

Сердцем OnePlus 10 Pro стала однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Тут ничего нового. 4-нанометровый мобильный процессор работает с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ или 256 ГБ. Всего предусмотрено три модификации. Чипсет Snapdragon 8 Gen1 отличается графикой Adreno 730 и Prime-ядром Cortex-X2 с частотой 3 ГГц.

Основная камера в смартфоне представлена тремя оптическими модулями. Новинка применяет алгоритм обработки изображений нового поколения, за настройку которого отвечают специалисты компании Hasselblad. Камера может снимать видео в формате 8K UHD с частотой кадров 24 FPS. Есть также возможность делать фото в режиме RAW.

Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей в OnePlus 10 Pro составляет 48 МП и 50МП соответственно. Первый может похвастаться системой оптической стабилизации изображения. Также новинка обзавелась телеобъективом на 8 МП с 3,3-кратным приближением без потери качества (без перископической оптики). Он тоже получил оптическую стабилизацию. Разрешение камеры для селфи составляет 32 МП.

Герой заметки получил встроенный аккумулятор на 5000 мА*ч с 80-ваттной зарядкой по проводу, которая позволяет «заправить» АКБ до 100% с нуля за 32 минуты. Есть и беспроводная подзарядка. Мощность составляет 50 Вт. С её использованием на восполнение заряда уходит 47 минут.

Габариты корпуса составили 163 x 73,9 x 8,55 мм при массе около 200 граммов. О защите от воды компания не сообщает. OnePlus 10 Pro получил беспроводные адаптеры Wi-Fi / Bluetooth, фирменный переключатель режимов Alert Slider, подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддержку технологии Face Unlock. Разъём для наушников отсутствует. Новинка работает на базе операционной системы Android 12, которая дополняется надстройкой ColorOS 12.1, разработанной совместно с компанией OPPO.

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735 долларов придётся отдать за OnePlus 10 Pro в базовой модификации памяти (8 ГБ + 128 ГБ). Продвинутая версия (8 ГБ + 256 ГБ) обойдётся в 785 долларов. Примерно столько же в идентичных конфигурациях стоит Xiaomi 12 Pro. А вот топовой комплектации (12/256 ГБ) новинка оказалась чуть дешевле конкурента. Цена составила 830 долларов против 850 долларов. Герой заметки поступит в продажу в зелёной и чёрной расцветках корпуса уже 13 января 2022 года. Глобальная версия ожидается весной.

#oneplus
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