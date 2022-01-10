Анонс состоится в феврале 2022.

Китайская компания Xiaomi уже готова представить смартфон среднебюджетного уровня, который будет называться Redmi Note 11S. Модель уже добавлена на сайт Евразийской Экономической Комиссии, то есть будет анонсирована в России. Постепенно на просторах всемирной паутины появляется всё больше информации о грядущей новинке.

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Изначально предполагалось, что Xiaomi Redmi Note 11S должен быть скромнее, чем Redmi Note 11 Pro, но при этом получит более интересные параметры в сравнении с обычным Redmi Note 11. По новой информации, герой заметки может оказаться привлекательнее версии Pro.

Смартфону обещают однокристальную систему компании MediaTek с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Модель мобильного процессора пока что не уточняется. Судя по наличию поддержки 5G, речь о чипе серии Dimensity. Не исключено, что герой заметку получит Dimensity 920. Эта же система-на-кристалле используется в Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Она имеет пиковую частоту 2,5 ГГц и выполняется по нормам 6-нанометрового технологического процесса.

В состав основной камеры войдёт три модулей разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП. Естественно, без оптической стабилизации изображения и телеобъектива. Отметим, что системой оптической стабилизации до сих пор не может похвастаться ни один смартфон бренда Redmi. Даже Redmi K40 Pro+ стоимостью почти 600 долларов. В основном модуле будет установлен датчик изображения Samsung ISOCELL HM2, а в ультра-широкоугольном – Sony IMX355.

С попаданием Xiaomi Redmi Note 11S в базу данных американской Федеральной комиссии по связи стало известно, что модель сразу из коробки получит программное обеспечение MIUI 13. Причём речь идёт о глобальной версии прошивки. Правда, далеко не факт, что в её основу ляжет операционная система Android 12. Скорее всего, первое время смартфон вынужден будет довольствоваться одиннадцатой ревизией «зелёного робота».

Предстоящая новинка будет доступна покупателям в модификациях с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 64/128 ГБ. Ёмкость встроенной батареи пока не уточняется, но известно, что аккумулятор получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт проводным путём. Из моделей Redmi этим может пока похвастаться только Redmi Note 11 Pro+. Из прочего отметим 90-герцевый дисплей на базе жидкокристаллической панели, NFC, Wi-Fi, USB-C, GPS, Bluetooth и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Премьера Xiaomi Redmi Note 11S ожидается в феврале нынешнего года. При этом компания проведёт мероприятие сразу для Европейского рынка. Российский анонс придётся подождать. Стоимость смартфона пока что не уточняется. Некоторые зарубежные инсайдеры сообщают о цене порядка 155 долларов за модификацию с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 64 ГБ. Но учитывая наличие процессора серии Dimensity, 108-мегапиксельной основной камеры и 120-ваттной проводной зарядки, верится в это не особо.