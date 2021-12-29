Модель попала на сайт Евразийской Экономической Комиссии.

Китайская компания Xiaomi готовится расширить представительство серии Redmi Note одиннадцатого поколения. После анонса Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ у себя на родине производитель представил в Индии Redmi Note 11T, после чего в Китае дебютировал Redmi Note 11 4G. Следующей новинкой может оказаться Xiaomi Redmi Note 11S.

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Смартфон засветился в базах нескольких регуляторных органов за пределами Поднебесной. В частности, в NBTC Таиланда, индийском BIS и в Евразийской Экономической Комиссии. Попадание модели на сайте ЕЭК означает, что вскоре она появится на российском рынке. Отметим, что в базе Евразийской Экономической Комиссии смартфон числится сразу под тремя обозначениями: 2201117TG, 2201117TY и 2201117SY.

Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 11S всё ещё не уточняются. Если посмотреть на модели с индексом S позапрошлого и прошлого поколений, Redmi Note 9S и Redmi Note 10S, которые были представлены в 2020 и 2021 годах соответственно, будущая новинка не сильно будет отличаться от Redmi Note 11. Она окажется мощнее стандартного издания, которое получило 50-мегапиксельную основную камеру и процессор Dimensity 810. При этом модель нового поколения будет скромнее, чем Redmi Note 11 Pro с однокристальной системой Dimensity 920 и 108-мегапиксельной основной камерой.

Напомним, что представленный в марте Xiaomi Redmi Note 10S оснащается 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED и 12-нанометровым мобильным процессором Helio G95. В основной камере установлены модули на 64 МП, 8 МП и 2 МП (2 шт.), а для селфи используется 13-мегапиксельный фронтальный датчик изображения. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч, а мощность проводной подзарядки – 33 Вт. Одной из сильных сторон смартфона является наличие стереофонических динамиков.

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В Xiaomi Redmi Note 9S нет стереозвука и 64-мегапиксельной основной камеры. Место последней занимает модуль на 48 МП. Разрешение фронталки составляет 16 МП. Смартфон оборудован системой-на-кристалле Snapdragon 720G и дисплеем IPS, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой по проводу.