Температура поднимается до 45 градусов.

Компания Motorola представила первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen1 в начале декабря 2021 года. Он сразу же отметился проблемами с охлаждением. Тогда всё списали на «первый блин – комом». В последний день ушедшего года стартовали продажи Xiaomi 12 Pro. Флагман стоимостью 740-900 долларов тоже оборудован Snapdragon 8 Gen1 и тоже имеет проблемы идентичного характера.

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На презентации компания много рассказывала об эффективной системе охлаждения, которая будет оберегать однокристальную систему от перегрева. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь до анонса хвастался, что корпус устройства остаётся холодным даже во время игр.

Но на практике оказалось, что борьбу с тепловыделением Xiaomi если и не проиграла, то уж точно не выиграла. В стресс-тесте CPU Throttling Test модель показался себя не совсем уверенно, а точнее даже немного хуже, чем Xiaomi Mi 11 с однокристальной системой Snapdragon 888 под капотом. Очень быстро тактовая частота Snapdragon 8 Gen1 упала на 40%.

Да, обжечься, держа в руках Xiaomi 12 Pro во время длительной игровой сессии, будет сложно. Однако, журналисты, которые уже смогли протестировать смартфон, отмечают, что он начинает троттлить при больших нагрузках. В играх устройство без труда держит стабильные 60 FPS в течение 15 минут. Иногда частота кадров не падает даже в течение получаса.

Однако, зачастую через 15 минут игры уровень FPS падает до 50 кадров. Температура корпуса при этом повышается чуть ли не до 45 градусов. Заметим, что до анонса генеральный директор обещал максимум 37 градусов при нагрузках.

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Пока что неизвестно, имеют ли проблемы программный характер. Не исключено, что с обновлением программного обеспечения компания сможет сделать так, чтобы смартфон дольше работал без троттлинга, не занижая частоты процессора. Но на чудо надеяться не стоит. Xiaomi 12 Pro всё равно останется горячим флагманом. И это ждёт все моделей топового уровня с однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1, которые выйдут на рынок в течение 2022 года.