Рейтинг разделён на сегменты до $310 и $310-470.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики AnTuTu обновили список лучших смартфонов среднего уровня с точки зрения соотношения мощности и стоимости. Методология простая – нужно результат в бенчмарке в тесте на производительность разделить на стоимость (в китайских юанях).

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В сегменте до 310 долларов уверенно лидируют модели Motorola Edge S30 и Redmi Note 10 Pro (на Dimensity 1100). Оба оборудованы 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. На третьем месте расположилась версия Vitality Edition смартфона iQOO Neo 5 с 8 Гб ОЗУ.

Всего в десятку вошло шесть моделей компании Xiaomi, причём все они были выпущены под брендом Redmi. На четвёртой строчке обосновался Redmi K40, доступный флагман с процессором Snapdragon 870. Двумя позиция ниже расположена игровая версия смартфона, оснащённая чипсетом Dimensity 1200.

Следом идёт Redmi Note 9 5G с однокристальной системой Dimensity 800U, который у нас известен как Redmi Note 9T, а за ним – Redmi Note 9 Pro 5G на Snapdragon 750G. Последний смартфон Xiaomi в списке – Redmi Note 11 5G на Dimensity 810. У нас модель продаётся как POCO M4 Pro 5G.

В ценовой категории от 310 долларов до 470 долларов у компании Xiaomi не такое большое представительно. В десятку попали только Xiaomi Mi 10S на Snapdragon 870 и Redmi K40 Pro+ на Snapdragon 888. Причём они заняли последнее и предпоследнее места соответственно.

Доминирует же в десятке китайская корпорация BBK, которой принадлежат бренды OPPO, Realme, vivo, iQOO и OnePlus. Единственный смартфон в топ-10 из оставшихся, который не относится к BBK – расположившийся на шестом месте игровой флагман Lenovo Legion Pro 2.

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Лидером стал Realme GT Neo 2T. Совсем немного ему уступил Realme GT Neo Flash Edition, а замкнул тройку OPPO K9 Pro 5G. На четвёртом месте расположился Realme GT первого поколения, который опередил модель iQOO Neo 5S. Также отметим Realme GT Neo 2 на седьмой позиции и OnePlus 9 на третьей строчке с конца.