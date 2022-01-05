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Компания HMD Global привезла в Лас-Вегас на CES 2022 сразу четыре недорогих смартфона под брендом Nokia. Судя по тому, что производитель поделился изображениями лишь двух моделей и указал не все основные характеристики новинок, ставку на них не делают. Но все они работают под управлением операционной системы Android 12 сразу из коробки.

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Начнём с бюджетников Nokia C100 и Nokia C200. Оба смартфона оснащаются мобильным процессором Helio A22 компании MediaTek, который выполняется по нормам 12-нанометровой технологии. Чип дебютировал полтора года назад в Redmi 9A.

Старшая модель получила 6,1-дюймовый дисплей. Диагональ экрана младшей версии не уточняется, но известно, что он оказался компактнее. В каждой новинке установлено 3 ГБ оперативной памяти, встроенное хранилище ёмкостью 32 ГБ и аккумулятор на 4000 мА*ч. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет, а разрешение камер не уточняется. Nokia C100 оценили в 99 долларов. Стоимость Nokia C200 составила 119 долларов.

Чуть поинтереснее выглядит на их фоне модель Nokia G100. В её состав вошла матрица формата HD+, диагональ которой равна 6,5 дюйма. Сердцем смартфона стала однокристальная система Snapdragon 615 компании Qualcomm. Объёмы оперативной и постоянной памяти не уточняются.

На тыльной стороне новинки установлена тройная основная камера, разрешение которой тоже не указано. При этом смартфон обзавёлся сенсором для сканирования отпечатка пальца. Он интегрирован в клавишу питания на правом торце корпуса. Стоимость Nokia G100 составила 149 долларов.

Наконец, Nokia G400 – самый продвинутый и дорогой смартфон HMD Global из анонсированных на CES 2022. В то же время это самая доступна модель компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Она оборудована 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 480.

Венцом тройной основной камеры является 48-мегапиксельный датчик изображения. В её состав вошёл и ультра-широкоугольный модуль, но характеристики не указаны. Ещё одна фишка телефона – дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. 

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Сканер отпечатков пальцев тоже встроен в кнопку включения/выключения на правой грани корпуса. Nokia G400 поступит в продажу в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ. Стоимость смартфона составила 239 долларов. Он будет доступен в серой расцветке корпуса.

#nokia
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