Китайская компания Lenovo планирует представить первый в мире игровой планшетный компьютер. Модель выйдет в рамках серии Legion и будет называться Lenovo Legion Y700. Презентация ориентированной на геймеров новинки состоится уже в следующем году.
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Планшет будет оснащаться 8,8-дюймовым дисплеем с относительно широкими экранными рамками. Отступы по бокам будут уже, чем сверху и снизу от дисплея (в портретной ориентации). В основу же ляжет панель с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Матрица сможет похвастаться 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI/P3 и поддержкой технологии Dolby Vision.
Дисплей Lenovo Legion Y700 сможет похвастаться частотой обновления картинки 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц. Скорее всего будущая новинка останется без встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.
На тыльной панели планшетного компьютера видим одинарную основную камеру со вспышкой. Также на фотографиях заметен симметричный разъём USB-C для подзарядки и синхронизации с персональными компьютерами, стереофонические динамики с поддержкой Dolby Atmos, механические клавиши для более удобного управления в играх.
Сердцем Lenovo Legion Y700 станет мобильный процессор Snapdragon 888, выполненный по нормам 5-нанометровой технологии. Ожидается, что в планах компании есть выпуск более мощного планшетного компьютера под названием Lenovo Legion Y900. Он может быть оснащён 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888+ или более новой 4-нанометровой платформой Snapdragon 8 Gen1. Дата презентации пока что не уточняется.