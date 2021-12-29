Смартфоны будут представлен осенью 2022 года.

В 2022 году компания Apple представит флагманские смартфоны нового поколения. Ожидается, что линейка вновь будет включать четыре модели, но на сей раз без версии Ultra. Вместо неё компанию iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max составит обычный iPhone 14 Max, который окажется больше стандартного издания, но скромнее варианта Pro.

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Две версии Pro станут первыми смартфонами в истории Apple, которые смогут похвастаться сразу 8 ГБ оперативной памяти. Как и топовые модели нынешнего поколения, они тоже обзаведутся хранилищем ёмкостью до 1 ТБ. У обычных iPhone 14 и iPhone 14 Max объём ОЗУ будет составлять скромные 6 ГБ, а накопитель будет вмещать не более 512 ГБ данных в топовой конфигурации.

Что касается экранов, тут у сетевых информаторов данные не совпадают. Джефф Пу заявил, что все четыре смартфона компании Apple будут оборудованы экранами на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. В то же время не менее надёжный аналитик Росс Янг утверждает, что iPhone 14 с версией Max останутся без поддержки повышенной частоты развёртки. Но по части размеров инсайдеры сходятся во мнении – по 6,1 дюйма у iPhone 14 / 14 Pro и по 6,7 дюйма у iPhone 14 Max / Pro Max.

В свою очередь известный сетевой информатор Минг-Чи Куо пролил свет на камеры грядущих новинок. В iPhone 14 мы вновь не увидим телеобъектива. Не будет его и у версии Max. А вот iPhone 14 Pro вместе с вариантом Pro Max смогут похвастаться телефотомодулем, правда, без перископической оптики. Таким образом, максимальная кратность оптического приближения без потери в качестве составит не более 3x.

Обе версии Pro обзаведутся 48-мегапиксельной основной камерой и смогут записывать видео в формате 8K ULTRA HD. Пока что этим не может похвастаться ни один смартфон компании Apple ввиду низкого разрешения. Напомним, производитель из Соединённых Штатов уже несколько лет использует во всех моделях 12-мегапиксельные датчики изображения.

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12-мегапиксельная ультра-широкоугольная камера станет общим элементом для всех смартфонов компании из Купертино. Она будет использоваться как в дорогих iPhone 14 Pro / Pro Max, так и в более доступных iPhone 14 / Max.