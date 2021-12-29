Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
iPhone 14 Pro станут первыми смартфонами в истории Apple с 8 ГБ оперативной памяти
Смартфоны будут представлен осенью 2022 года.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

В 2022 году компания Apple представит флагманские смартфоны нового поколения. Ожидается, что линейка вновь будет включать четыре модели, но на сей раз без версии Ultra. Вместо неё компанию iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max составит обычный iPhone 14 Max, который окажется больше стандартного издания, но скромнее варианта Pro.

реклама

Две версии Pro станут первыми смартфонами в истории Apple, которые смогут похвастаться сразу 8 ГБ оперативной памяти. Как и топовые модели нынешнего поколения, они тоже обзаведутся хранилищем ёмкостью до 1 ТБ. У обычных iPhone 14 и iPhone 14 Max объём ОЗУ будет составлять скромные 6 ГБ, а накопитель будет вмещать не более 512 ГБ данных в топовой конфигурации.

Что касается экранов, тут у сетевых информаторов данные не совпадают. Джефф Пу заявил, что все четыре смартфона компании Apple будут оборудованы экранами на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. В то же время не менее надёжный аналитик Росс Янг утверждает, что iPhone 14 с версией Max останутся без поддержки повышенной частоты развёртки. Но по части размеров инсайдеры сходятся во мнении – по 6,1 дюйма у iPhone 14 / 14 Pro и по 6,7 дюйма у iPhone 14 Max / Pro Max.

В свою очередь известный сетевой информатор Минг-Чи Куо пролил свет на камеры грядущих новинок. В iPhone 14 мы вновь не увидим телеобъектива. Не будет его и у версии Max. А вот iPhone 14 Pro вместе с вариантом Pro Max смогут похвастаться телефотомодулем, правда, без перископической оптики. Таким образом, максимальная кратность оптического приближения без потери в качестве составит не более 3x.

Обе версии Pro обзаведутся 48-мегапиксельной основной камерой и смогут записывать видео в формате 8K ULTRA HD. Пока что этим не может похвастаться ни один смартфон компании Apple ввиду низкого разрешения. Напомним, производитель из Соединённых Штатов уже несколько лет использует во всех моделях 12-мегапиксельные датчики изображения.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

12-мегапиксельная ультра-широкоугольная камера станет общим элементом для всех смартфонов компании из Купертино. Она будет использоваться как в дорогих iPhone 14 Pro / Pro Max, так и в более доступных iPhone 14 / Max.

#apple
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Сотрудники Apple объявили забастовку и просят не покупать продукцию компании на Рождество
iPhone 14 Pro может получить камеру 48 Мп и камеру-перископ
Сделка между Microsoft и Nuance состоится
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
140
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Moving Out
91
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
38
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
30
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
4
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
27
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
5
Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
20
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
42
28.12 курс Биткоина упал ниже $50 000 – медведи захватили рынок, но в 2022 году быки могут вернуться
19
Эксперты РБК не исключают полного запрета криптовалют в РФ в 2022 году
26
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
27
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
1
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
11
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
15
Realme 9 Pro+ 5G появился на сайте сертификации Bluetooth SIG
+
Обновление 2.4 для бестселлера Genshin Impact обзавелось датой релиза и новыми подробностями
+
В Сети появились цены Xiaomi 12 и Xiaomi 12X – флагманы будут стоить намного дороже, чем ожидалось
2
Энергосистема Казахстана оказалась не готова к наплыву майнеров из Китая
8
12-ядерный Core i7-12700F за 330 долларов обошёл в Geekbench Ryzen 9 5900Х стоимостью 550 долларов
26

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
153
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
84
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
101
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
35
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
11
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
24
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
13
Мои впечатления от игры Borderlands 2
10
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8

Сейчас обсуждают

Пазил Гаджиев
17:27
Фантазер, ты меня называлаааааа...
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Михаил
17:27
Ты больной на голову, и вот кто и гомотрон это ты. А Отер это Оптер https://www.youtube.com/watch?v=4CDvNySVC1k&t=44s Фанаты амд уже обновились на 5 серию, и дерут тебя Эдик Сделай так песенка уже зак...
Почему я больше никогда не куплю AMD
faza06
17:26
PayPal создана в 1998 году компанией Confinity основателями которой были Макс Левчин и Питер Тиль.
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Виктор Волгин
17:26
Опоздали со статьей лет так на 6-7:). Там походу маркитологи из майлсру работают.
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Михаил
17:23
Ты дурачок? Зачем включать технологию нвидии на карте амд? То что разработано одной фирмой надо и пользоваться картами той фирмы
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
Михаил
17:23
Зачем фанатам амд включать DLSS? Эта разработка нвидии.
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
ztaz
17:23
" На задней панели находятся следующие интерфейсы. .............. Кнопка BIOS Flashback; Кнопка ClrCMOS." а где там автор увидел на задней панели эти кнопки
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
Vladislav
17:21
Игры у меня хобби. Я не держу включенным ноутбук в нагрузке сутками просто так, подогревая воздух, и получая от этого на выходе ничего;)
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Владимир Захаров
17:20
Что ж тогда в тех же консольных портах где как вы говорите нужно минимум 8 ядер ,,, какои то 6 ядерный 12400 быстрее чем 16 ядерный 5950х? НИПАНЯТНА
Бюджетный Core i5-12400 за $200 обходит флагманский Core i9-11900KF в реальных играх
Александр Владимирович
17:18
Только умственно отсталый будет покупать видеокарты для майнинга по оверпрайсу сейчас. Доходность эфира находится на минимальных значениях за год и продолжает падать https://bitinfocharts.com/ru/compa...
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем