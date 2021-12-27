Мероприятие начнётся в 14:30 МСК 28 декабря.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Уже завтра, 28 декабря 2021 года, Xiaomi проведёт заключительную презентацию 2021 года. Компания покажет три смартфона флагманского уровня, две пары полностью беспроводных наушников, умные часы, новую модификацию планшетного компьютера и две версии программного обеспечения.

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Останавливаться на смартфонах мы не будем, поскольку о них вы можете почитать подробную информацию в отдельных материалах. Заметку о Xiaomi 12 с ценами вы найдёте здесь, о Xiaomi 12X с ценами – тут, а о Xiaomi 12 Pro, но пока без стоимости – по этой ссылке.

В ассортименте китайской компании появится новая версия планшетного компьютера Xiaomi Pad 5 Pro. В конце лета производитель представит модель в модификациях с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ. Вариант с хранилищем вместимостью 256 ГБ обзавёлся поддержкой сотовых сетей LTE.

Теперь Xiaomi Pad 5 Pro будет продаваться с 8 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройством на 256 ГБ. Возможно, планшет будет поставляться с фирменных чехлом-клавиатурой и умным стилусом, в то время как к «летнему» девайсу нужно их покупать отдельно.

Ещё две новинки – Xiaomi Buds 3 и True Wireless Earphones 3. О первых TWS-наушниках вообще информации пока что нет, тогда как вторая модель обзаведётся системой активного подавления шумов с режимом прозрачности.

Также компания планирует анонсировать умные часы Xiaomi Watch S1. О носимом гаджете пока известно лишь то, что он будет оборудован круглым дисплеем, прикрытым сапфировым стеклом, и двумя кнопками на правом торце, а корпус будет изготовлен из нержавеющей стали.

Что касается программного обеспечения, мы получим сразу две версии MIUI 13. Одна из них – MIUI 13 Pad. Прошивка нацелена на планшетные компьютеры, Она принесёт оптимизацию более чем трёх тысяч программ под большой дисплей и обновлённый режим мультизадачности.

Куда более интересный анонс – MIUI 13. Прошивка будет доступна в двух вариантах – на базе Android 11 или Android 12 в зависимости от смартфона. Новая версия оболочки принесёт систему виджетов, как в iOS 14, функцию расширения оперативной памяти на 1-3 ГБ, темы, звуки, пиктограммы, анимации.

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По словам разработчиков, в смартфонах на базе программного обеспечения MIUI 13 в течение трёх лет производительность упадёт не более чем на 5%. Xiaomi обещает повышение плавности системы и плавности работы приложений на 52% и 26% соответственно в сравнении с программным обеспечением MIUI 12.5. Также компания утверждает о повышенной конфиденциальности данных, но детальнее об этом мы узнаем уже на презентации. Она начнётся в 14:30 МСК.