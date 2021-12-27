Уже завтра, 28 декабря 2021 года, Xiaomi проведёт заключительную презентацию 2021 года. Компания покажет три смартфона флагманского уровня, две пары полностью беспроводных наушников, умные часы, новую модификацию планшетного компьютера и две версии программного обеспечения.
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Останавливаться на смартфонах мы не будем, поскольку о них вы можете почитать подробную информацию в отдельных материалах. Заметку о Xiaomi 12 с ценами вы найдёте здесь, о Xiaomi 12X с ценами – тут, а о Xiaomi 12 Pro, но пока без стоимости – по этой ссылке.
В ассортименте китайской компании появится новая версия планшетного компьютера Xiaomi Pad 5 Pro. В конце лета производитель представит модель в модификациях с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ. Вариант с хранилищем вместимостью 256 ГБ обзавёлся поддержкой сотовых сетей LTE.
Теперь Xiaomi Pad 5 Pro будет продаваться с 8 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройством на 256 ГБ. Возможно, планшет будет поставляться с фирменных чехлом-клавиатурой и умным стилусом, в то время как к «летнему» девайсу нужно их покупать отдельно.
Ещё две новинки – Xiaomi Buds 3 и True Wireless Earphones 3. О первых TWS-наушниках вообще информации пока что нет, тогда как вторая модель обзаведётся системой активного подавления шумов с режимом прозрачности.
Также компания планирует анонсировать умные часы Xiaomi Watch S1. О носимом гаджете пока известно лишь то, что он будет оборудован круглым дисплеем, прикрытым сапфировым стеклом, и двумя кнопками на правом торце, а корпус будет изготовлен из нержавеющей стали.
Что касается программного обеспечения, мы получим сразу две версии MIUI 13. Одна из них – MIUI 13 Pad. Прошивка нацелена на планшетные компьютеры, Она принесёт оптимизацию более чем трёх тысяч программ под большой дисплей и обновлённый режим мультизадачности.
Куда более интересный анонс – MIUI 13. Прошивка будет доступна в двух вариантах – на базе Android 11 или Android 12 в зависимости от смартфона. Новая версия оболочки принесёт систему виджетов, как в iOS 14, функцию расширения оперативной памяти на 1-3 ГБ, темы, звуки, пиктограммы, анимации.
По словам разработчиков, в смартфонах на базе программного обеспечения MIUI 13 в течение трёх лет производительность упадёт не более чем на 5%. Xiaomi обещает повышение плавности системы и плавности работы приложений на 52% и 26% соответственно в сравнении с программным обеспечением MIUI 12.5. Также компания утверждает о повышенной конфиденциальности данных, но детальнее об этом мы узнаем уже на презентации. Она начнётся в 14:30 МСК.