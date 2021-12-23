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Xiaomi 12 получит 50-МП камеру, OIS, 3x зум, большой аккумулятор и будет стоит от $580
Xiaomi 12 окажется дешевле, чем Xiaomi Mi 11.
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Китайский инсайдер Panda is Bald раскрыл все ключевые технические характеристики смартфона Xiaomi 12, который будет представлен менее чем через неделю, и даже назвал стоимость каждой из трёх доступных конфигураций памяти. Сразу отметим, что модель нового поколения будет стоить чуть дешевле, чем Xiaomi Mi 11.

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На процессоре и экране мы не будем особо останавливаться. Уже официально было подтверждено наличие 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1 и AMOLED-панели Full HD+ диагональю 6,28 дюйма. Отметим лишь, что частота обновления изображения составит 120 Гц.

Камера у Xiaomi 12 будет тройной. В её состав всё же войдёт полноценный телеобъектив. Он будет обеспечивает приближение кратностью 3x без потери качества. Также отмечает оптико-цифровое, оно же гибридное, приближение 10x и 30-кратный программный зум. Параметры самого телеобъектива пока что не уточняются.

В основной камере будет установлен 50-мегапиксельный датчик изображения оптического формата 1/1,28 дюйма с 1,22-мкм пикселями, что соответствует всем слухам. В режиме объединения четырёх соседних пикселей смартфон будет выдавать 12,5-мегапиксельные фотографии с повышенной детализацией. Также стоит отметить 8P-объектив с апертурой f/1,9 и оптическую стабилизацию изображения.

Наконец, ультра-широкоугольная камера в Xiaomi 12 будет построена на базе 13-мегапиксельного датчика изображения. Других параметров сенсора пока нет. В модуле будет использоваться сверхширокоугольный объектив с углом захвата 123 градуса.

Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с проводной 67-ваттной зарядкой. Мощность подзарядки беспроводным путём составит относительно скромные 30 Вт. Например, у Xiaomi Mi 11 было 50 Вт. Сможет ли будущий флагман заряжать другие устройства – не уточняется.

Xiaomi 12 получит стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, контроллеры Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2. Чип Near Field Communication тоже будет. Также отметим 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1 в объёме 128/256 ГБ в зависимости от модификации. О защите от воды и пыли информации нет. У Xiaomi Mi 11 её тоже не было (официально по стандартам IP).

Герой заметки будет продаваться с предустановленной прошивкой MIUI 13 на базе операционной системы Android 12 начиная с 1 января 2022 года, то есть спустя три дня после презентации. Стоимость Xiaomi 12 стартует с отметки 580 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 энергонезависимой памяти.

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Цена топовой модификации, предполагающей хранилище объёмом 256 ГБ в паре с 12 ГБ оперативки составит 690 долларов. Также покупателям будет доступен вариант 8/256 ГБ стоимостью около 630 долларов. Заметим, что Xiaomi Mi 11 на старте продаж оказался чуть дешевле – на 20-30 долларов. Правда, он получит более продвинутый дисплей OLED формата WQHD+.

#xiaomi
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