Продажи начнутся 1 января 2022 года.

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Всё меньше времени остаётся до анонса флагманских смартфонов Xiaomi нового поколения. Это означает, что информации о грядущих новиках появляется всё больше. Вчера мы писали о характеристиках и ценах на Xiaomi 12. Теперь почти всё стало известно о самой скромной из новинок в лице Xiaomi 12X.

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Во-первых, предстоящий доступный флагман тоже получит компактный дисплей производства компании TCL. Панель на органических светодиодах будет иметь диагональ 6,28 дюйма, разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц. Ожидается, что смартфон сможет регулировать значение частоты развёртки в диапазоне 10-120 Гц с шагом 10 Гц для экономии заряда аккумулятора.

К слову, ёмкость встроенной батареи в Xiaomi 12X, как и в стандартном издании, составит 4500 мА*ч. О 30-ваттной беспроводной подзарядке пока что не сообщается, но точно известно, что смартфон получит поддержку зарядки проводным путём мощностью 67 Вт.

Основная камера вберёт в себя три модуля с оптической стабилизацией изображения (не каждый), но без телеобъектива. Главный блок будет построен на базе матрицы Sony IMX766 с 50-мегапиксельным разрешением. В ультра-широкоугольной камере будет установлен сенсор OmniVision OV13B на 13 МП. Разрешение третьего компонента составит 5 МП. Он будет использоваться для макросъёмки. Также раскрыты параметры фронтальной камеры. В её основу ляжет 20-мегапиксельный датчик изображения Samsung S5K3T2.

Xiaomi 12X будет оборудован 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870 с до сих пор рекордной пиковой тактовой частотой CPU (3,2 ГГц) и графическим ядром Adreno 650. Мобильный процессор будет дополняться 8/12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Для хранения данных пользователи получат накопитель UFS 3.1 вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации.

Доступный флагман обзаведётся стереофоническими динамиками, инфракрасным излучателем, алюминиевым корпусом и стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Также отметим встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Продаваться смартфон будет не с Android 12, а с операционной системой Android 11. Она будет дополняться новой прошивкой MIUI 13.

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Старт продаж Xiaomi 12X ожидается в первый день 2022 года. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти составит 470 долларов. Модификация с накопителем на 256 ГБ обойдётся в 520 долларов. А за вариант 12/256 ГБ придётся заплатить 565 долларов.