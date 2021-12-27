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Xiaomi 12 Pro получит три камеры на 50 МП, 120-Вт зарядку и 120-Гц экран Samsung AMOLED E5 LTPO 2.0
До презентации остались сутки.
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Уже завтра, 28 декабря 2021 года, состоится большая презентация компании Xiaomi. Это последнее масштабное мероприятие в уходящем году, но уже через неделю нас ждёт выставка потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2022.

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Китайский производитель менее чем через 24 часа покажет уйму новинок во главе с флагманским смартфоном следующего поколения Xiaomi 12 Pro. Именно он станет гвоздём программы. На прошлой неделе компания активно продвигала грядущую модель, а на выходных один из китайских интернет-магазинов раскрыл все технические характеристики флагмана. После часть из них получила ещё и официальное подтверждение.

Xiaomi 12 Pro будет оборудован дисплеем AMOLED E5 LTPO второго поколения производства южнокорейской компании Samsung. Эта панель имеет разрешение Wide Quad HD+ (3200 x 1440 точек), частоту обновления изображения 120 Гц и поддержку HDR10+. В дисплей будет интегрирован сканер отпечатков пальцев (оптический). Сможет ли он, как в Xiaomi Mi 11, выполнять мониторинг ЧСС – неизвестно. Диагональ экрана составит 6,73 дюйма. Также отметим поддержку Dolby Vision и яркость 1500 нит на пике.

Смартфон буде заключён в корпус с габаритными размерами 163,6 X 74,6 x 8,16 мм при массе 205 граммов. О защите от воды и пыли информации нет, но в Xiaomi Mi 11 Pro заявлена защита класса IP68. Вряд ли компания захочет в этом плане делать шаг назад.

Наконец-то была раскрыта ёмкость аккумуляторной батареи – 4600 мА*ч. Это на 400 мА*ч меньше, чем у версии Pro пока ещё нынешнего поколения, и на 100 мА*ч больше, чем у Xiaomi 12. Мощность быстрой зарядки составит 120 Вт. Причём 120-ваттной зарядное устройство будет входить в комплект поставки. В арсенале флагмана будет поддержка беспроводной 50-ваттной подзарядки и реверсивной беспроводной зарядки мощностью 10 Вт.

Шаг назад в сравнении с предшественником – отсутствие перископического телеобъектива с 5-кратным оптическим увеличением. В состав основной камеры Xiaomi 12 Pro войдёт трио 50-мегапиксельных датчиков изображения. Телеобъектив с 2x приближением и ультра-широкоугольный модули получат сенсоры Samsung, тогда как в стандартной камере будет установлена матрица Sony IMX707, улучшенный вариант Sony IMX700.

Как известно, аппаратная платформа флагмана будет построена на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. 4-нанометровый чип имеет графику Adreno и пиковую частоту 3 ГГц. Прочие параметры смартфона включают четыре стереодинамика Harman / Kardon, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC.

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Xiaomi 12 Pro поступит в продажу, по предварительной информации, 1 января 2022 года. Стоимость всё ещё не уточняется. Модель Mi 11 Pro, напомним, начала продаваться по цене от 780 долларов. Герой заметки появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной оболочкой MIUI 13.

#xiaomi
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