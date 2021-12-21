Протестировали версию с 12 ГБ ОЗУ.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Сегодня, 21 декабря 2021 года, мы писали, что Xiaomi официально раскрыла дату премьеры флагманских смартфонов и программного обеспечения нового поколения. Одной из грядущих новинок станет модель Xiaomi 12 Pro. После объявления даты дебюта она была протестирована в программном обеспечении Geekbench.

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Все понимали, что версия Pro будет оборудована 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Наличие нового мобильного процессора под капотом флагмана подтвердил как бенчмарк Geekbench, так и сама компания Xiaomi.

А вот результат Xiaomi 12 Pro в программном обеспечении для оценки производительности нельзя назвать прорывом. О реальных возможностях пока говорить рано, стоит всё дождаться старта продаж. Однако, в плане виртуальной производительности Snapdragon 8 Gen1 недалеко ушёл от Snapdragon 888.

1224 очка присудил смартфону бенчмарк в тесте одного ядра. В многоядерном режиме модель смогла набрать 3823 балла. Для сравнения, в одном из тестов Xiaomi Mi 11 Pro на Snapdragon 888, который был анонсирован весной 2021 года, результаты составили 1137 баллов и 3785 баллов соответственно.

Бенчмарк подтверждает, что Xiaomi 12 Pro будет оборудован 12 ГБ оперативной памяти и поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12. Двенадцатая ревизия «зелёного робота» будет дополнена прошивкой MIUI 13.

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Остальные технические характеристики смартфона пока что не раскрыты производителем. По слухам, модель получит WQHD+ экран с частотой обновления 120 Гц на органических светодиодах, до 512 ГБ постоянной памяти, 50-мегапиксельную основную камеру, телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и поддержку 120-ваттной быстрой зарядки по проводу.