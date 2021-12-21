Компания раскрыла дату анонса.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вчера вечером, 20 декабря, инсайдеры опубликовали постер, на котором изображён китайский спортсмен, а рядом – дата 28 декабря. Спустя несколько часов компания Xiaomi официально подтвердила дату пресс-конференции, на которой ожидается премьера флагманских смартфонов нового поколения.

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Производитель подтвердил, что покажет сразу три модели: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Все они будут представлены 28 декабря 2021 года и поступят в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 13. Сама прошивка будет анонсирована в один день со смартфонами.

Китайская компания уже успела опубликовать два тизера. Один из них подтвердил, что Xiaomi 12 и версия Pro будут нести на борту 4-нанометровую однокристальную систему флагманского уровня Snapdragon 8 Gen1. Второе изображение раскрыло внешний облик передней панели каждой из предстоящих новинок.

На лицевой панели Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro установлен дисплей на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев и отверстием под фронтальную камеру. Судя по всему, в стандартном издании действительно будет установлена 6,2-дюймовая панель.

Оба смартфона получат 50-мегапиксельную основную камеру. Версия Pro сможет похвастаться перископическим телеобъективом. Также стоит отметить проводную и беспроводную зарядку, NFC, адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi.

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Что касается Xiaomi 12X, о нём официально информации пока нет. По слухам, смартфон будет оснащаться 6,29-дюймовым AMOLED-дисплеем и однокристальной системой Snapdragon 870+, которая ещё не была анонсирована.