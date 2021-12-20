Анонс прошивки состоится 28 декабря.

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Уже на следующей неделе компания Xiaomi представит флагманские смартфоны нового поколения вместе с оболочкой MIUI 13. Рекламная кампания будет запущена в ближайшие пару дней. Она будет сконцентрирована на продвижении флагмана Xiaomi 12, но и об оболочке MIUI 13 тоже не забудут.

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На днях мы писали, что в день анонса, 28 декабря 2021 года, свежая ревизия программного обеспечения станет доступна для четырёх моделей: Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Ultra и Redmi K40 Pro / Pro+. Но то речь о китайском рынке. Энтузиасты из площадки xiaomiui отыскали список смартфонов, которые первыми получат глобальную стабильную прошивку.

И да, судя по имеющимся у нас данным, на сей раз китайская компания более осознанно подошла к созданию программного обеспечения. Уже в январе MIUI 13 станет доступна для двух десятков смартфонов разных ценовых категорий. Причём сразу речь идёт о стабильной версии прошивки.

Для начала пройдёмся по Азии. Глобальная версия MIUI 13 там будет доступна для Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11X / Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 10T / 10T Pro, Redmi Note 10 5G (с защитой IP68), POCO F3 GT и POCO X3 Pro. Все модели были выпущены в 2020-2021 годах и получат обновление с операционной системой Android 12.

Европейскую глобальную версию оболочки смогут установить владельцы дюжины моделей. В частности, недавних флагманов Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Тут же и первые топовые модели 2021 года, а именно Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Ultra.

Не забывает китайская компания и о смартфонах среднебюджетного класса, представленных в 2021 году. В следующем месяце стабильная сборка MIUI 13 станет доступна для Xiaomi Mi 11 Lite 4G и Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Что интересно, в списке нет Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Зато перечень включает прошлогодних флагманов на мобильном процессоре Snapdragon 865 Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Опять же, немного странно, что в списке нет более дорогих Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro с той же самой однокристальной системой. Также в список попали Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и POCO F3.

И в завершение расскажем о смартфонах, которые обзаведутся оболочкой MIUI 13 Stable Global ROM в январе на международном рынке. Полноценная глобальная прошивка станет доступна для всех моделей, которые обзаведутся европейской версией программного обеспечения.

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Дополнительно китайская компания обновит ещё несколько устройств. Тут и флагман Xiaomi Mi 10 на Snapdragon 865, представленный в прошлом году (без версии Pro почему-то), и доступный флагман POCO F2 Pro с той же самой однокристальной системой на борту. Также отметим POCO X3 Pro и POCO X3 GT.