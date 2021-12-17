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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
4 смартфона Xiaomi точно получат стабильную MIUI 13 в день анонса, но список может быть увеличен
Презентация прошивки состоится 28 декабря.
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Китайская компания Xiaomi в этом году проведёт ещё одну большую презентацию. На ней производитель из Пекина представит программное обеспечение и аппаратные решения нового поколения. В первом случае речь идёт о прошивке MIUI 13 на базе операционной системы Android 11 или Android 12 в зависимости от модели. Во втором – о флагманах Xiaomi 12 / 12 Pro и середняке Xiaomi 12X.

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Презентация состоится 28 декабря 2021 года. Заметим, что 28 декабря 2020 года китайская компания анонсировала смартфон флагманского уровня Xiaomi Mi 11 с оболочкой MIUI 12.5. Стабильная прошивка MIUI 13 уже готова. В день анонса она станет доступна для четырёх моделей «по воздуху».

Установить новую версию программного обеспечения смогут владельцы флагманских смартфонов Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Все они оснащаются 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888. Им станет доступно программное обеспечение под номером v13.0.1.0. Каждая модель обзаведётся прошивкой на базе операционной системы Android 12. Сейчас они работают под управлением MIUI 12.5 Enhanced Edition с ОС Android 11.

Заметим, что в конечном счёте список может быть расширен. На такие выводы наталкивают два фактора. Во-первых, Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Pro получают идентичный софт. То есть если версия Ultra получает обновление, то и для варианта Pro он сразу становится доступен. В таком случае, как минимум на один смартфон больше может получить MIUI 13 в день премьеры.

Во-вторых, стабильная версия программного обеспечения уже готова для других устройств. В частности, для Xiaomi MIX 4 на Snapdragon 888+, Xiaomi Mi 10S и Redmi K40 на Snapdragon 870, Redmi Note 10 Pro 5G на Dimensity 1100, Redmi K40 Gaming на Dimensity 1200 и Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G. Все они тоже получат MIUI 13 на базе операционной системы Android 12.

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Напомним, что прошивка принесёт немного новшеств на старте. По крайней мере, так можно предположить, исходя из имеющихся данных. Помимо нового пользовательского интерфейса обновление принесёт виджеты в стиле iOS и функцию расширения оперативной памяти Memory Fusion. Сейчас технология в составе стабильной прошивки MIUI 12.5 доступна лишь для Xiaomi MIX 4, Redmi Note 8, Redmi 10 и Redmi Note 10 Pro 5G.

#xiaomi
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