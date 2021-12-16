Презентация может состояться сегодня.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Довольно неожиданно в Сеть утекли технические характеристики смартфона Honor 30 Plus. 30-я серия дебютировала в прошлом году, но всё идёт к тому, что совсем скоро она пополнится ещё одной моделью, хотя полным ходом уже продаются смартфоны Honor 60. Судя по техническим параметрам, она будет стоить недорого.

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Honor 30 Plus позаимствует дизайн у Huawei P50, летнего флагмана, который вот-вот поступит в продажу в модификации на процессоре Snapdragon 888. Сзади можем видеть два больших круглых блока. Правда, без них можно было бы обойтись, так как камера смартфона включает лишь два модуля разрешением 13 МП и 2 МП.

Изображений лицевой части пока что на просторах всемирной паутины нет. Но, по данным из TENAA, там будет располагаться жидкокристаллический дисплей формата HD+ с разрешением 1600 x 720 точек, диагональ которого составит 6,74 дюйма, а частота обновления – 90 Гц.

Сердцем Honor 30 Plus станет однокристальная система Dimensity 700, выполненная по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Мобильный чип поддерживает сотовые сети пятого поколения и дополняется 6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства в обеих модификациях составит 128 ГБ. В базе данных регулятора TENAA, также указаны конфигурации с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ пользовательской памяти.

Подсистема питания грядущей новинки будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 22,5-ваттной зарядкой проводным путём через порт USB Type-C. Габариты корпуса составят 167,59 x 77,19 x 8,62 мм, а масса будет равна 198 граммов.

Honor 30 Plus поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11, дополненной проприетарной оболочкой Magic UI 5.0. Также отметим сенсор для сканирования отпечатка пальца на правом торце, 5-мегапиксельную камеру для селфи с поддержкой технологии Face Unlock и разъём для подключения проводных наушников.

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О стоимости и дате анонса смартфона пока что никакой информации нет. Но не исключено, что Honor 30 Plus будет представлен сегодня, 16 декабря, вместе с Honor X30.