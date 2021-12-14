Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Смарт-часы Huawei Watch GT3 и Watch GT Runner начали продаваться в России по цене от 17 990 рублей
Часы уже можно купить в официальной рознице.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Жители России уже могут официально купить смарт-часы Huawei Watch GT 3 и Watch GT Runner. Обе новинки поступили в продажу на российском рынке. Первая модель доступна в двух версиях: с 42-миллиметровым и 46-миллиметровым экраном. Вторая новинка предлагается только в 46-миллиметровом варианте.

реклама

Huawei Watch GT3 работают под управлением проприетарного программного обеспечения HarmonyOS. Часы получили поддержку TruSeen 5.0+ и могут выполнять мониторинг состояния здоровья круглосуточно. Часы получили новые сенсоры для подсчёта частоты сердечных сокращений и определения уровня кислорода в крови. Также гаджет может мониторить уровень стресса и менструальный цикл.

Диагональ дисплея составляет 1,32 дюйма и 1,46 дюйма у 42-миллиметровой и 46-миллиметровой версий соответственно. Также отметим защиту от воды по стандарту 5ATM, 4 ГБ встроенной памяти, 32 МБ оперативки и GPS. Младшая модель весит 35 граммов, а толщина устройства составляет 10,2 мм. Старшая версия имеет толщину 11 мм и весит почти 43 грамма.

В Huawei Watch GT Runner установлен 1,43-дюймовый дисплей. Модель заключена в корпус, выдерживающий погружение под воду на глубину до 50 метров. Максимальное время автономной работы составляет 8 дней. Вторая новинка тоже может определять уровень насыщения крови кислородом и выполнять мониторинг пульса.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Huawei Watch GT3 с 46-миллиметровым дисплеем доступны в спортивном и классическом исполнениях. Стоимость в обоих случаях составила 19 990 рублей. 42-миллиметровая версия предлагается «элегантном» и спортивном исполнениях по цене 17 990 рублей. Huawei Watch GT Runner китайская компания оценила в 22 990 рублей.

#huawei
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
Продажи HUAWEI WATCH FIT mini стартуют в этом месяце
Huawei проектирует собственные чипсеты для флагманских смартфонов с поддержкой 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
19
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
49
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
46
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
36
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
28
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
13
117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
1
Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
30
9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
1
Карта для майнинга BC-160 от XFX стала доступна на Aliexspress за 2000 долларов
3
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
20
Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
19
Компания German Bionic представила улучшенный экзоскелет Cray X из углеродного волокна
3
Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
16
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
17
Глава Vivaldi призывает пользователей противостоять агрессивному продвижению Microsoft браузера Edge
10
В Китае все смартфоны Sony Xperia Pro-I раскупили за несколько дней
6
На рынке появляется ненастоящий HDMI 2.1, но разработчики стандарта не видят в этом проблемы
6
Майнер назвал наиболее эффективные программы разблокировки алгоритма NVIDIA LHR для добычи Эфира
4

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
222
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
15
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
72
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
27
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
34
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
66
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
33
Поговорим о мини домах
146
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
8
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17

Сейчас обсуждают

Полк Белок
21:00
Оналитеги РБК скажут "кукареку". Впрочем, как и всегда.
Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
Dante1980
20:57
Крайне редкие видеокарты. В продаже видел всего пару раз за несколько лет мониторинга барахолок. Если ломка по играм - купите консоль и не страдайте. Через 2-3 года продадите ее практически по той же ...
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
xapoiii
20:54
Пфффффффффффффф))))
Ученые разработали программируемые биочернила для 3D-печати живых тканей и органов
Maxim Strikel
20:52
Значит придётся довольствоваться только rtx3090ti.
В графике анонса новых видеокарт NVIDIA произошли изменения
bumbox
20:50
крипта всё. скринь.
Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
Shuvalof Yuri
20:49
еще один хомячок расхрюкался
Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
Versuz
20:45
Мда, такая же ненормальная как и мать. Один вред от этих сумасшедших... Вместо того чтобы растить уровень жизни людей, растить уровень знаний и культуры они выискивают кто виноват и кого им бы еще ...
Екатерина Мизулина связала трагедии в учебных заведениях с жестокими компьютерными играми
Church
20:44
нет реальных знаний, очень может быть. но и в статье я не видел достаточно много данных для совершения покупки. Мои знания более базируются на старых статьях (и про видеокарт много поколений назад), к...
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
xapoiii
20:44
некоторые сомнения из-за того, что FX изначально полноценный 1 ядро, а Симпрон обрезок. И вроде тоже одноядерный, но предполагался быть дву.
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
bumbox
20:44
грядет гиперинфляция в сша. финт ушами "сжечь все долги в гиперинфляционном витке" приведет к массовому отказу государств от трежерис и следом от доллароых расчетов и тогда все закончится как в зимбаб...
Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем