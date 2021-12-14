Жители России уже могут официально купить смарт-часы Huawei Watch GT 3 и Watch GT Runner. Обе новинки поступили в продажу на российском рынке. Первая модель доступна в двух версиях: с 42-миллиметровым и 46-миллиметровым экраном. Вторая новинка предлагается только в 46-миллиметровом варианте.
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Huawei Watch GT3 работают под управлением проприетарного программного обеспечения HarmonyOS. Часы получили поддержку TruSeen 5.0+ и могут выполнять мониторинг состояния здоровья круглосуточно. Часы получили новые сенсоры для подсчёта частоты сердечных сокращений и определения уровня кислорода в крови. Также гаджет может мониторить уровень стресса и менструальный цикл.
Диагональ дисплея составляет 1,32 дюйма и 1,46 дюйма у 42-миллиметровой и 46-миллиметровой версий соответственно. Также отметим защиту от воды по стандарту 5ATM, 4 ГБ встроенной памяти, 32 МБ оперативки и GPS. Младшая модель весит 35 граммов, а толщина устройства составляет 10,2 мм. Старшая версия имеет толщину 11 мм и весит почти 43 грамма.
В Huawei Watch GT Runner установлен 1,43-дюймовый дисплей. Модель заключена в корпус, выдерживающий погружение под воду на глубину до 50 метров. Максимальное время автономной работы составляет 8 дней. Вторая новинка тоже может определять уровень насыщения крови кислородом и выполнять мониторинг пульса.
Huawei Watch GT3 с 46-миллиметровым дисплеем доступны в спортивном и классическом исполнениях. Стоимость в обоих случаях составила 19 990 рублей. 42-миллиметровая версия предлагается «элегантном» и спортивном исполнениях по цене 17 990 рублей. Huawei Watch GT Runner китайская компания оценила в 22 990 рублей.