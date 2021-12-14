Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Realme GT Master на Snapdragon 778G стал самым мощным в мире смартфоном среднего уровня
В топ-10 попало шесть моделей на Snapdragon 778G.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Разработчики программного обеспечения AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов с операционной системой Android, которые продаются на глобальном рынке и представляют средний класса. В топ-10 попало сразу восемь моделей с мобильным процессором Qualcomm. Шесть из них оснащаются однокристальной системой Snapdragon 778G.

реклама

Именно модель на этой мобильной платформе стала лидером. Её название вы увидели в заголовке заметки – Realme GT Master. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ заняла первое место со средним результатом по итогам ноября 537 231 балл.

На третьем месте тоже обосновалась модель с мобильным процессором Snapdragon 778G. К слову, сам чипсет изготовлен по нормам 6-нанометровой технологии, имеет графику Adreno 642L и пиковую частоту 2,4 ГГц. Третье место оккупировал смартфон Honor 50, который недавно поступил в продажу в России. Результат модификации с 8 ГБ оперативки и накопителем ёмкостью 256 ГБ составил 516 915 пунктов.

Между двумя моделями со Snapdragon 778G на борту обосновался Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базе однокристального 6-нанометрового процессора Snapdragon 780G. Что интересно, на бумаге эта SoC примерно на 5% производительнее. Версия с 8 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройством ёмкостью 128 ГБ смогла набрать 524 464 пункта в ноябрьских тестах в среднем.

Ещё два смартфона со Snapdragon 778G в качестве кремниевого центра вошли в топ-5. На четвёртой позиции расположился Xiaomi Mi 11 Lite 5G, а строчкой ниже находится Huawei nova 9. Обе модели оборудованы 8 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 128 ГБ. Результаты составили 505 274 очка и 499 078 очков соответственно. К слову, модель nova 9 – первый смартфон в топ-10, который не смог набрать 500 000 пунктов.

Вторую пятёрку открывают Samsung Galaxy A52s и Samsung Galaxy M52. Обе модели южнокорейской компании тоже оснащаются мобильным процессором Snapdragon 778G. Первый смартфон с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ набрала 498 705 очков и оказалась шестой. Вторая модель обосновалась строчкой ниже с 490 762 пунктами в своём активе.

Замыкают топ-10 три устройства с разными однокристальными системами Qualcomm, MediaTek и HiSilicon. Восьмая строчка осталась за Huawei nova 7 с 7-нанометровым чипом Kirin 985. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти набирала в среднем 457 964 балла.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

OPPO Reno 6 5G с 6-нанометрвоой платформой Dimensity 900 и уменьшенной вдвое вместимость встроенного накопителя набрала 429 879 пунктов. На последнем месте оказался Xiaomi Mi 10T Lite с 8-нанометровой SoC Snapdragon 750G. Это единственный смартфон из топ-10 с менее чем 400 000 очков. Ему AnTuTu присудил 388 719 «попугаев».

#realme #antutu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Realme Book появился в России со скидкой 20 000 рублей и со смартфоном Realme 8i в подарок
Realme GT2 Pro будет иметь 1 ТБ внутренней памяти
Realme GT 2 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, 1 ТБ памяти, и подэкранную камеру для селфи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
49
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
19
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
47
Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
35
Новая солнечная черепица Tesla производит на 22% больше чистой энергии
14
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
37
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
12
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
25
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
28
Киану Ривз заявил о том, что владеет криптовалютой, но не планирует пока её продавать
26
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
13
117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
1
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
20
9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
1
Карта для майнинга BC-160 от XFX стала доступна на Aliexspress за 2000 долларов
2
Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
26
Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
19
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
14
Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
13

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
218
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
15
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
67
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
27
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
32
Поговорим о мини домах
136
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
56
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
29
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17

Сейчас обсуждают

Каа
16:19
На 25% мало.. на 25000% раз нормально))
Илон Маск анонсировал продажу товаров Tesla за Dogecoin, что привело к росту стоимости актива на 25%
omoikane
16:16
ага их торнадо целыми районами сносит(как пример недавний который целы городок снес), наводнениями смывает. А так да 100 лет простоять могут. Только строят их не от хорошей жизни, каменный позволить с...
Поговорим о мини домах
omoikane
16:14
Насчет газа у нас даже в глухих деревнях есть газ. В сша никто на пару домов на отшибе газ вести не будет там такие суммы что проще купить особняк в пристижном районе. Ровно как и канализация централь...
Поговорим о мини домах
Рома Акимов
16:13
...не Бутерин, а Бутеролин. Исправьте.
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
Каа
16:12
Тема очень узкоспециализированная...
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
Каа
16:12
Ого, Админ ))
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
abdulla
16:11
нужно понимать, что такие направления политические теперь, а не медицинские. Следовательно, враньё на вранье будет.
Новое лекарство уничтожит резистентность супербактерий и заставит старые антибиотики снова работать
Игорь Захаров
16:08
никак понять не могу.. провайдер указывает скорость 100Mb. а фактически режется до 10Mb .. где может быть затык?
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
Зю
16:06
Пусть немного отполируют, и поменяю свой ноут с 2700U на второе поколение AMD с DDR5. :3
Инженерный чип Ryzen 6000 на DDR5 прошёл первые тесты – аналог Ryzen 7 5800H в CrossMark
korney
16:03
Они водой на раз-два смываются. Сиреневые Berlingo и Erich Krause точно (я их при печати на холодном столе использую).
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем