В топ-10 попало шесть моделей на Snapdragon 778G.

Разработчики программного обеспечения AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов с операционной системой Android, которые продаются на глобальном рынке и представляют средний класса. В топ-10 попало сразу восемь моделей с мобильным процессором Qualcomm. Шесть из них оснащаются однокристальной системой Snapdragon 778G.

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Именно модель на этой мобильной платформе стала лидером. Её название вы увидели в заголовке заметки – Realme GT Master. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ заняла первое место со средним результатом по итогам ноября 537 231 балл.

На третьем месте тоже обосновалась модель с мобильным процессором Snapdragon 778G. К слову, сам чипсет изготовлен по нормам 6-нанометровой технологии, имеет графику Adreno 642L и пиковую частоту 2,4 ГГц. Третье место оккупировал смартфон Honor 50, который недавно поступил в продажу в России. Результат модификации с 8 ГБ оперативки и накопителем ёмкостью 256 ГБ составил 516 915 пунктов.

Между двумя моделями со Snapdragon 778G на борту обосновался Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базе однокристального 6-нанометрового процессора Snapdragon 780G. Что интересно, на бумаге эта SoC примерно на 5% производительнее. Версия с 8 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройством ёмкостью 128 ГБ смогла набрать 524 464 пункта в ноябрьских тестах в среднем.

Ещё два смартфона со Snapdragon 778G в качестве кремниевого центра вошли в топ-5. На четвёртой позиции расположился Xiaomi Mi 11 Lite 5G, а строчкой ниже находится Huawei nova 9. Обе модели оборудованы 8 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 128 ГБ. Результаты составили 505 274 очка и 499 078 очков соответственно. К слову, модель nova 9 – первый смартфон в топ-10, который не смог набрать 500 000 пунктов.

Вторую пятёрку открывают Samsung Galaxy A52s и Samsung Galaxy M52. Обе модели южнокорейской компании тоже оснащаются мобильным процессором Snapdragon 778G. Первый смартфон с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ набрала 498 705 очков и оказалась шестой. Вторая модель обосновалась строчкой ниже с 490 762 пунктами в своём активе.

Замыкают топ-10 три устройства с разными однокристальными системами Qualcomm, MediaTek и HiSilicon. Восьмая строчка осталась за Huawei nova 7 с 7-нанометровым чипом Kirin 985. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти набирала в среднем 457 964 балла.

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OPPO Reno 6 5G с 6-нанометрвоой платформой Dimensity 900 и уменьшенной вдвое вместимость встроенного накопителя набрала 429 879 пунктов. На последнем месте оказался Xiaomi Mi 10T Lite с 8-нанометровой SoC Snapdragon 750G. Это единственный смартфон из топ-10 с менее чем 400 000 очков. Ему AnTuTu присудил 388 719 «попугаев».