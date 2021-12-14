Все три смартфона Samsung Galaxy S22 были замечены на реальной фотографии впервые. Причём сразу на двух снимках. Фотографии подтверждают внешний облик тыльных сторон Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.
реклама
Как и предполагалось, особых изменений в сравнении с семейством Samsung Galaxy S21 нет. Единственное, что следует отметить – отсутствие выступающей площадки с оптическими модулями. Реальная фотография трио моделей прикреплена выше. Далее в заметке вы увидите снимок макетов грядущих новинок.
Samsung Galaxy S22 Ultra будет заключён в угловатый корпус. На фото модель напоминает старый флагманский смартфон Sony Xperia XZ1. Основная камера включает пять модулей. Разрешение главного составит 108 МП. В его основу ляжет сенсор Samsung ISOCELL HM3. К слову, верcия Ultra станет одним из немногих флагманов 2022 года со 108-мегапиксельной камерой. Подавляющее большинство топовых моделей грядущего поколения будут оснащаться сенсорами на 50 МП.
Также Samsung Galaxy S22 Ultra сможет похвастаться двумя 10-мегапиксельными телеобъективами с зумом кратностью 3x и 10x без потери качества. Пятым компонентом, по всей видимости, будет выступать время пролётная камера ToF 3D.
Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ вообще внешне не будут отличаться от своих предшественников. В смартфонах нового поколения мы увидим полноценный телеобъектив с масштабированием 3x без потери качества. Его разрешение составит 10 МП.
Также смартфоны будут оснащаться основной и ультра-широкоугольной камерой с разрешением 50 МП и 12 МП соответственно. Причём блок со сверхширокоугольной оптикой будет использоваться такой же, как и у версии Ultra.
Все три смартфона будут анонсированы в начале февраля 2022 года и поступят на рынок в течение недели после премьеры. Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra получат защиту от воды класса IP68, стереофонические динамики и программное обеспечение One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12.