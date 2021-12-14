Фото раскрывают дизайн тыльной стороны.

Все три смартфона Samsung Galaxy S22 были замечены на реальной фотографии впервые. Причём сразу на двух снимках. Фотографии подтверждают внешний облик тыльных сторон Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

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Как и предполагалось, особых изменений в сравнении с семейством Samsung Galaxy S21 нет. Единственное, что следует отметить – отсутствие выступающей площадки с оптическими модулями. Реальная фотография трио моделей прикреплена выше. Далее в заметке вы увидите снимок макетов грядущих новинок.

Samsung Galaxy S22 Ultra будет заключён в угловатый корпус. На фото модель напоминает старый флагманский смартфон Sony Xperia XZ1. Основная камера включает пять модулей. Разрешение главного составит 108 МП. В его основу ляжет сенсор Samsung ISOCELL HM3. К слову, верcия Ultra станет одним из немногих флагманов 2022 года со 108-мегапиксельной камерой. Подавляющее большинство топовых моделей грядущего поколения будут оснащаться сенсорами на 50 МП.

Также Samsung Galaxy S22 Ultra сможет похвастаться двумя 10-мегапиксельными телеобъективами с зумом кратностью 3x и 10x без потери качества. Пятым компонентом, по всей видимости, будет выступать время пролётная камера ToF 3D.

Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ вообще внешне не будут отличаться от своих предшественников. В смартфонах нового поколения мы увидим полноценный телеобъектив с масштабированием 3x без потери качества. Его разрешение составит 10 МП.

Также смартфоны будут оснащаться основной и ультра-широкоугольной камерой с разрешением 50 МП и 12 МП соответственно. Причём блок со сверхширокоугольной оптикой будет использоваться такой же, как и у версии Ultra.

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Все три смартфона будут анонсированы в начале февраля 2022 года и поступят на рынок в течение недели после премьеры. Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra получат защиту от воды класса IP68, стереофонические динамики и программное обеспечение One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12.