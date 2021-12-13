Ни сама компания, ни магазины не уточняют, сколько всего моделей было продано.

Недавно японская компания Sony объявила о старте продаж флагманского смартфона с профессиональной основной камерой Sony Xperia Pro-I. Новинка уже продаётся в разных странах, включают Россию, но особо популярной она стала в Китае.

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Китайские пользователи раскупили всю партию смартфонов за пару дней. Как всегда, ни сама компания, ни магазины не уточняют, сколько всего моделей было продано. Заметим, что в Поднебесной Sony Xperia Pro-I продаётся по цене 1 720 долларов. Причём, Китай – единственная страна, где флагман продаётся с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Во всех остальных странах модель доступна с хранилищем вместимостью 512 ГБ. В России стоимость составляет 135 000 рублей (1 840 долларов). В США смартфон стоит $1 800. В Великобритании и странах Европейского Союза купить новинку можно по цене 1 600 фунтов стерлингов (2 130 долларов) и 1 800 евро (2 030 долларов) соответственно.

Напомним, в Sony Xperia Pro-I установлен 20-мегапиксельный датчик изображения оптического формата 1 дюйм, но снимки он делает 12-мегапиксельные. Также в состав камеры входит телефото- и ультра-широкоугольный разрешением по 12 МП, компанию которым составляет сенсор ToF 3D на 0,3 МП. Есть также оптика ZEISS T*, поддержка 4K UHD с частотой до 120 FPS и 8-мегапиксельная камера для селфи.

Кремниевым сердцем флагмана выступает 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядкой проводным путём. На торце есть две кнопки, которые позволяют быстро сделать фотографию и запустить запись видеоматериалов.

Sony Xperia Pro-I может похвастаться стереофоническими динамиками и защитой от воды класса IP65/IP68. Лицевая панель оформлена стеклом Gorilla Glass седьмого поколения (Victus). Оно защищает собой панель на органических светодиодах с разрешением 1644 x 3840 пикселей, поддержкой HDR BT.2020 и частотой обновления 120 Гц. Диагональ составляет 6,5 дюйма. Задник тоже оформлен стеклом Gorilla Glass компании Corning, но шестого поколения.

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Есть в новинке Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC и разъём для подключения проводных наушников. Из коробки Sony Xperia Pro-I работает под управлением операционной системы Android 11. Когда японская компания выпустит для флагмана обновление программного обеспечения с Android 12, пока что не уточняется. Это случится рано или поздно, но оперативностью в этом плане Sony не отличается.