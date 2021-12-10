Все смартфоны выйдут весной 2022 года.

Китайская компания Xiaomi готовит к презентации в России сразу семь новых смартфонов. Все они выйдут под брендами POCO и Redmi, став представителями бюджетного и среднебюджетного классов. Грядущие новинки были замечены в базе Евразийской экономической комиссии.

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Во-первых, в России выйдут Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro. Первая модель оснащается экраном с частотой обновления 90 Гц на базе жидкокристаллической матрицы, основной камерой разрешением 50 МП + 8 МП, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу. Второй смартфон получил AMOLED-матрицу FHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц, 108-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор на 5160 мА*ч с 65-ваттной подзарядкой проводным путём.

Стандартная модель в Китае оборудована 6-нанометровым процессором Dimensity 810, а версия Pro несёт на борту более мощную, но тоже 6-нанометровую мобильную платформу Dimensity 920. Но далеко не факт, что в России смартфоны будут доступны с этими же процессорами. Возможно, на российском рынке появятся модификации с чипсетами Qualcomm.

Во-вторых, жители России смогут купить эти же модели, но под брендом POCO. Вы можете задать логичный вопрос, зачем компании выпускать одинаковые смартфоны в одной стране, но с разными названиями. Ответить на него мы не можем. Возможно, разница будет заключаться в дизайне основной камеры. Так Xiaomi поступила в этом году, когда выпустила Redmi Note 10T и POCO M3 Pro 5G. Это два одинаковых устройства, которые отличаются задником. В техническом плане они являются копиями Redmi Note 10 5G. Мало того, есть страны, где продаются все три телефона. К слову, в Индии вышел Redmi Note 11T как точная копия Redmi Note 11, а также был представлен POCO M4 Pro 5G с идентичными параметрами, но иным исполнение блока с камерами.

В-третьих, игровые смартфоны Redmi в этом году появятся на глобальном рынке. В прошлом году Redmi K40 Gaming продавался в Китае и в Индии (как POCO F3 GT). В новом поколении модель Redmi K50 Gaming доберётся до России, но будет называться POCO F4 GT. Она получит процессор Dimensity 7000. Больше о смартфоне информации нет.

И, в-четвёртых, бюджетный сегмент пополнят Xiaomi Redmi 10C и Redmi 10A. Это будут преемники Redmi 9C и Redmi 9A соответственно. Заметим, что в России официально продаётся Redmi 10 с 50-мегапиксельной основной камерой, процессором Helio G88 и 90-герцевым дисплеем. Вышеупомянутые смартфоны, по логике, должны получить более скромную начинку. Но никаких деталей у нас пока нет.

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В завершение добавим, что все семь устройств выйдут в первом квартале 2022 года с предустановленной операционной системой Android 11. Шансы на MIUI 13 из коробки есть. Самые высокие они POCO F4 GT. Но не стоит удивляться, если смартфоны будут работать под управлением программного обеспечения MIUI 12.5 или MIUI 12.5 Enhanced Edition.