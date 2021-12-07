Цена составит примерно 20 000-25 000 рублей.

Китайская компания Xiaomi готовится представить новый смартфон среднебюджетного класса на российском рынке. Он называется POCO M4 Pro 5G в России. Официальная презентация грядущей новинки состоится уже на следующей неделе.

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POCO M4 Pro является одним из последних смартфонов китайской компании. Его представили на глобальном рынке примерно месяц назад как международный вариант модели Redmi Note 11, которая вскоре тоже дебютирует в России (вероятно, в начале 2022 года).

Новинка оснащается жидкокристаллическим дисплеем IPS формата FHD+. Панель поддерживает частоту обновления картинки 90 Гц и имеет размер 6,6 дюйма по диагонали. Дисплей смартфона имеет небольшое отверстие с 16-мегапиксельной камерой для селфи.

Аппаратная платформа Xiaomi POCO M4 Pro 5G будет построена вокруг однокристального процессора Dimensity 810, выполненного по нормам 6-нанометрового технологического процесса. Система-на-кристалле имеет пиковую частоту 2,4 ГГц и дуэт ядер Mali-G57, которыми представлен графический ускоритель.

Китайская версия Xiaomi Redmi Note 11 оборудована 6-8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128-256 ГБ. В свою очередь POCO M4 Pro 5G получил только 4/6 ГБ ОЗУ в паре с хранилищем объёмом 64/128 ГБ соответственно. Надежда на то, что российская версия смартфона получил больше памяти, чем вариант для глобального рынка, есть, но весьма маленькая.

Примечательной особенностью смартфона является основная камера, а точнее отсутствие в ней вспомогательных модулей. Разрешение основного блока составляет 50 МП, а ультра-широкоугольного – 8 МП. Из прочих параметров отдельного внимания заслуживают чип NFC, стереофонические динамики, выход для подключения проводных наушников и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Корпус имеет защиту IP53, а сканер отпечатков пальцев располагается на правом торце.

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Xiaomi POCO M4 Pro 5G в России будет стоить примерно 20 000-25 000 рублей в зависимости от объёма оперативной памяти и вместимости встроенного флеш-накопителя. В продажу смартфон поступит с предустановленной надстройкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Официальная презентации модели в России состоится 16 декабря 2021 года. Мероприятие начнётся в 18:00 МСК. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале российского представительства бренда POCO в YouTube.