Обе новинки доступны со скидкой.

Китайская компания Xiaomi анонсировала профессиональные мониторы. Один из них вышел под брендом Redmi. Новинки ориентированы на работу с графикой и монтаж видеоматериалов. Называются мониторы Xiaomi Monitor 27” и Redmi Monitor 27” Pro.

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Начнём с модели бренда Redmi. Она получила жидкокристаллический дисплей, на базе IPS-матрицы формата Quad HD+ с пиковой яркостью 300 нит. Производитель заявляет 100-процентное отображение цветов гаммы sRGB и сертификацию TÜV Rheinland, которая означает низкий уровень излучения синего цвета.

Монитор получил магнитную крышки, в которой установлены проводные интерфейсы. В подставке есть отверстие, через которое можно провести кабели. Подставка позволяет регулировать высоту Redmi Monitor 27” Pro и поворачивать дисплей.

При желании новинку можно закрепить на стене. Из разъёмов отметим порт HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и разъём для подключения проводных наушников. Стоимость монитора составила 250 долларов. Первые покупатели смогут приобрести Redmi Monitor 27” Pro со скидкой 30 долларов.

В Xiaomi Monitor 27” Pro тоже установлена жидкокристаллическая панель IPS диагональю 27 дюймов, но разрешение увеличено до 4K ULTRA HD (3840 x 2160 пикселей). Максимальная яркость увеличена до 400 нит. Матрица может похвастаться сертификацией Pantone, 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB и 99-процентным отображением цветового диапазона DCI-P3. Также заявлено соответствие стандарту VESA DisplayHDR 400.

Вторая новинка тоже получила магнитную крышку и отверстие для кабелей. Также отметим вентиляционное отверстие для отвода тепла. Монитор оборудован двумя портами HDRMI 2.1, и двумя USB-A. Кроме того, в арсенал вошло по одному разъёму Mini-Jack, USB-C и DisplayPort 1.4. Симметричный порт USB Type-C может похвастаться поддержкой передачи данных и выходною мощностью 90 Вт.

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Стоимость Xiaomi Monitor 27” Pro составила 550 долларов. Для первых покупателей тоже предусмотрена скидка. Они смогут приобрести монитор по цене 470 долларов.