Версия Lite Zoom выйдет только в Китае.

Китайская компания Xiaomi готовит к презентации сразу два смартфона среднего класса в рамках семейства Xiaomi 12. Помимо флагманов на Snapdragon 8 Gen1 и Snapdragon 870 мы увидим ещё версии Lite. Разница между ними будет заключаться в основной камере.

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Xiaomi 12 Lite получит новую однокристальную систему Snapdragon 778G+, то есть в плане производительности особого прироста в сравнении с Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G ждать не стоит. Новая мобильная платформа имеет пиковую частоту 2,5 ГГц и графический ускоритель Adreno 642L. Если верить показателям в Geekbench, этот чип должен иметь производительность на уровне Snapdragon 780G, опережая примерно на 5% платформу Snapdragon 778G.

Обычная Lite-версия проходит под кодовым названием TAOYAO. Ей обещают 120-герцевый дисплей формата Full HD+. Диагональ не уточняется, но известно, что в основу ляжет матрица на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев.

В состав основной камеры Xiaomi 12 Lite войдут главный и ультра-широкоугольный модули, компанию которым составит сенсор для макросъёмки. Разрешение пока что не уточняется. А вот версия Zoom, проходящая под кодовым именем ZIJIN, получит всё то же самое, но вместо модуля TeleMacro будет использоваться полноценный телеобъектив, но тут уже не указывают кратность оптического увеличения, а не только разрешение.

Xiaomi 12 Lite Zoom выйдет в Китае, а простая версия Lite будет продаваться и в Поднебесной, и на глобальном рынке. Похожее разделение мы видели в 2020 году. Тогда Xiaomi Mi 10 Lite на Snapdragon 775G появился в Европе, а для домашнего рынка китайская компания приберегла модель Mi 10 Lite Youth Edition с перископическим телеобъективом.

Стоимость грядущих новинок пока что не уточняется. Судя по опыту предыдущих поколений, Xiaomi 12 Lite в Европе не должен стоить более 450 евро в топовой модификации памяти. На рынок смартфоны поступят с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11, но до MIUI 13 с Android 12 они обновятся в первых рядах.

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Презентация Xiaomi 12 Lite и Lite Zoom ожидается в этом месяце. Дату анонса должны объявить до конца текущей неделе. Также в декабре китайская компания представит модели Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro (обе на Snapdragon 8 Gen1) и Xiaomi 12X (на Snapdragon 870 или Snapdragon 870+).