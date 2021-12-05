Стабильная версия уже готова..

В этом месяце стартует первая волна распространения программного обеспечения MIUI 13. Прошивка будет представлена вместе с Xiaomi 12, а первые смартфоны получат обновление в тот же день. Причём производитель уже подготовил стабильную версию прошивки.

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Первая волна захлестнёт только одиннадцать моделей. Изначально сообщалось, что на первом этапе китайская компания выпустит обновление для восьми смартфонов, но со временем было запущено внутреннее тестирование ещё для одного устройства, а накануне к ним присоединились ещё два девайса. А теперь об этом поговорим детальнее. Сразу оговоримся, что Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X в этот список не входят.

Итак, стабильная прошивка MIUI 13 станет доступна для летнего флагмана Xiaomi MIX 4 на базе однокристальной системы Snapdragon 888+. Программное обеспечение имеет номер v13.0.1.0 SKMCNXM. Буква S означает, что оболочка построена на базе операционной системы Android 12.

Также в списке флагманы семейства Xiaomi Mi 11, которых в Китае было выпущено три. Все они оборудованы однокристальной системой Snapdragon 888. Для стандартного издания готова оболочка v13.0.1.0 SKBCNXM, а для версий Pro и Ultra – v13.0.1.0 SKACNXM.

Семейство Redmi K40 будут обновлены до MIUI 13 в полном составе. Оно включает модели Redmi K40, Redmi K40 Gaming и Redmi K40 Pro / Pro+. Номера программного обеспечения – v13.0.1.0 SKHCNXM, v13.0.1.0 SKJCNXM и v13.0.1.0 SKKCNXM соответственно.

Также в список попали модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro 5G и Xiaomi Mi 10S. Первый смартфон будет работать на базе оболочки v13.0.1.0 SKICNXM, второй получит v13.0.1.0 SGACNXM, а третьему станет доступна сборка под номером v13.0.1.0 SKPCNXM.

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Исходя из этого списка, уже можно делать выводы насчёт того, какие смартфоны обзаведутся первыми глобальной стабильной версией прошивки MIUI 13. Международная и европейская сборки станут доступны для Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11i (китайский Redmi K40 Pro+), POCO F3 (китайский Redmi K40) и POCO X3 GT (китайский Redmi Note 10 Pro 5G). Из них в России официально продаются только Xiaomi Mi 11 Ultra, версия Lite и POCO F3.