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Xiaomi представит три смартфона флагманской серии Xiaomi 12 в декабре
Дата анонса до сих пор не объявлена.
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Не один, не два, а сразу три смартфона подготовила китайская компания Xiaomi в большой декабрьской презентации, которая ещё не обзавелась точной датой. Пока что есть три варианта: 12, 16 и 28 декабря. Точная дата должна быть объявлена на следующей неделе.

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Таким образом, Xiaomi 12 точно не станет первым в мире смартфоном, оснащённым однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Судя по всему, это звание уйдёт к Motorola Edge X. Американский бренд уже на следующей неделе, 9 декабря, представит свой первый флагман с новым 4-нанометровым мобильным процессором Qualcomm.

Зато Xiaomi анонсирует сразу две модели на Snapdragon 8 Gen1. Компанию Xiaomi 12 составит версия Pro. Стандартное издание впервые засветилось на реальной фотографии с тыльной стороны. Если точнее, запечатлена была задняя крышка смартфона.

На снимке мы можем видеть сразу пять отверстий. Увы, под оптические модули предусмотрены только три из них. Три поколения подряд компания оставляет обычный флагманский смартфон без телеобъектива. Его не было в Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 11. Не будет телефотомодуля и в Xiaomi 12.

Площадка основной камеры исполнена в стиле Xiaomi Mi 10T. В самом большом отверстии будет установлен главный датчик изображения. Его разрешение составит 50 МП. Также флагман обзаведётся ультра-широкоугольной камерой и модулем для макросъёмки. Смартфону приписывают 100-ваттную быструю зарядку, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и 6,81-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, выполненный по технологии LTPO.

О Xiaomi 12 Pro мы пока что почти ничего не знаем, не считая наличия топового чипсета. Известно лишь то, что он точно обзаведётся телеобъективом. Возможно, даже с перископической оптикой, то есть кратность оптического увеличения без потери качества составит минимум 4x.

Третья новинка называется Xiaomi 12X. Она останется без Snapdragon 8 Gen1. Этой модели раньше приписывали процессор Snapdragon 870+, но теперь слухи ходят об обычном Snapdragon 870. Занятно то, что даже простой Snapdragon 870 – это разогнанная версия чипа Snapdragon 865+, который в свою очередь является ускоренным вариантом однокристальной системы Snapdragon 860.

В доступном флагмане нас тоже ждут аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и 50-мегапиксельная основная камера. Мощность быстрой зарядки составит 67 Вт и 33 Вт по проводу и беспроводным путём соответственно. Экран будет построен на базе матрицы диагональю 6,28 дюйма.

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Все три смартфона поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 12. Xiaomi 12 с версией Pro точно получат фирменную прошивку MIUI 13. Версия Xiaomi 12X может появиться на рынке с оболочкой MIUI 12.5 из коробки. 

#xiaomi
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