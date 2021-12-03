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Смартфоны Honor 50 в России продаются в 10 раз лучше моделей Honor 30
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Китайская компания Honor недавно открыла в России продажи смартфонов семейства Honor 50. Покупатели из РФ получили возможность официально приобрести модели Honor 50 и Honor 50 Lite. Как выяснилось, смартфоны нового поколения оказались на порядок популярнее предшественников.

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Увы, производитель обошёлся без точных цифр. Президент российского представительства заявил, что старт продаж оказался лучшим за всю историю Honor в России и пообещал ещё несколько новинок уже в первом квартале следующего года.

По данным китайской компании, продажи Honor 50 и версии Lite в сравнении с семейством Honor 30 выросло в 10 раз. При этом в некоторых магазинах превосходство нового поколения над предыдущим оказалось ещё более весомым. Например, в «Связном» объёмы реализации в течение первых двух недель увеличились в 17 раз.

При этом стоит отметить, что предыдущая серия представлена сразу четырьмя моделями. Самая дорогая – флагман Honor 30 Pro+ на базе мобильного процессора Kirin 990. Стоимость составляет 54 990 рублей. Самая доступная модель – бюджетник Honor 30i за 17 990 рублей.

Также в России в прошлом году появились смартфоны среднего класса Honor 30S и Honor 30 на Kirin 820 и Kirin 985 соответственно. Первая модель стоит 27 990 рублей, а вторая – 34 990 рублей или 39 990 рублей в зависимости от комплектации. К слову, вариант 8/256 ГБ в некоторых магазинах продаётся как Honor 30 Premium.

Что касается смартфонов нового поколения, тут производитель обошёлся без флагманов. После отделения от Huawei компания выпустила только несколько модификаций Honor Magic 3 на Snapdragon 888 и Snapdragon 888+, но они до сих пор продаются исключительно в Китае.

Honor 50 – представитель среднего класса. Его стоимость в зависимости от объёмов встроенной и оперативной памяти составляет 34 990 рублей, 39 990 рублей или 44 990 рублей. Смартфон оборудован однокристальным процессором Snapdragon 778G, 120-герцевым дисплеем OLED, 108-мегапиксельной основной камерой, фронтальным модулем на 32 МП и аккумулятором ёмкостью 4300 мА*ч с 66-ваттной зарядкой по проводу.

Версия Lite стоит примерно вдвое дешевле. Цена составила 21 990 рублей, но сейчас смартфон продают со скидкой 2 000 рублей. Он в своём арсенале имеет IPS-панель, камеру на 8 МП, фронтальный 16-мегапиксельный блок и процессор Snapdragon 665. Ёмкость аккумулятора и мощность быстрой зарядки не отличаются от старшего брата.

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Honor 50 и версия Lite получили прошивку Magic UI 4.2 на базе операционной системы Android 11. В России смартфоны работают с предустановленным программным обеспечением Google Mobile Services и поддерживают бесконтактные платежи Google Pay.

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