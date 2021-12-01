Разница будет заключаться в наличии NFC.

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В конце октября 2021 года китайская компания Xiaomi у себя на родине представила смартфон Redmi Note 11 Pro. Он до сих пор не появился за пределами Поднебесной, но уже совсем скоро он выйдет на глобальный рынок. Причём будет доступен в двух версиях.

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Китайский вариант смартфона оборудован мобильным 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 920 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и пиковой частотой 2,5 ГГц. Глобальная версия будет оснащаться однокристальной системой Qualcomm. Модель чипа пока что не уточняется.

Две модификации Xiaomi Redmi Note 11 Pro для международного рынка будут отличаться лишь в одном. Смартфон, который скрывается под кодовым именем spesn, получит чип NFC. В то же время устройство с названием spes останется без поддержки Near Field Communication.

Грядущая новинка получит тройную основную камеру разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП. Сенсоры – Samsung ISOCELL JN1, Sony IMX355 и OmniVision OV2A соответственно. Датчик изображения на 2 МП будет использоваться для макросъёмки. В Redmi Note 11 Pro для китайского рынка установлен 108-мегапиксельный сенсор вместо 50-мегапиксельной матрицы.

Чем ещё сможет похвастаться будущий смартфон, пока что неизвестно. Китайская версия, напомним, оборудована 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, боковым сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронталкой, стереофоническими динамиками и аккумуляторной батареей ёмкостью 5160 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

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Китайская версия Xiaomi Redmi Note 11 Pro оборудована 6-8 ГБ оперативной и 128-256 ГБ пользовательской памяти. Продаваться модель начала по цене от 265 долларов до 345 долларов в зависимости от комплектации. Естественно, глобальный вариант смартфон будет стоить дороже. К слову, в разных регионах он будет доступен как POCO X4 и POCO X4 NFC.